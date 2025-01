La especia que necesitamos tomar después de hacer ejercicio para la recuperación muscular, según la UOC

Es una planta de la familia del jengibre que se ha utilizado durante siglos tanto en la cocina como en la medicina tradicional. Su origen se remonta a las regiones del sur de Asia, particularmente la India, donde ha sido un elemento clave en la medicina ayurvédica. Hablamos de la cúrcuma, famosa por su característico color amarillo intenso, que proviene de la curcumina, su principal compuesto activo.

Este pigmento no solo le da a esta planta su distintiva apariencia, sino que también es responsable de muchas de sus propiedades beneficiosas. A lo largo de la historia, esta raíz ha sido considerada un símbolo de sanación. Ahora, un nuevo estudio realizado por la Universidad Oberta de Cataluña (UOC) prueba los beneficios que tiene en la recuperación muscular después de hacer ejercicio.

Antiinflamatorio muscular

Entre los numerosos beneficios de la cúrcuma, destaca su potente capacidad antiinflamatoria, que puede ayudar a mitigar dolores articulares y musculares. Investigadores del grupo epi4Health de la Universitat Oberta de Cataluña (UOC) han resaltado que la cúrcuma y sus derivados, como la curcumina, podrían desempeñar un papel crucial en este ámbito. Según sus hallazgos, consumir curcumina antes y después del ejercicio podría ayudar a reducir el daño muscular y la inflamación asociada a los entrenamientos intensos, asegurando una recuperación más eficiente.

Daniel Vasile Popescu-Radu, farmacéutico nutricionista y autor principal del estudio publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition, explicó que "la ingesta de curcumina está vinculada a una mejora en la capacidad antioxidante del cuerpo, una reducción significativa del dolor post- ejercicio y, en general, mejores resultados en la recuperación muscular".

El estudio de la UOC subrayó que el consumo moderado de curcumina dentro de un rango de dosis establecido puede ser beneficioso para la recuperación muscular. Sin embargo, el propio Vasile recomendó que este consumo sea siempre supervisado por un profesional para garantizar un uso adecuado y seguro. Aunque los resultados son prometedores, los expertos insisten en que se necesitan más investigaciones para comprender mejor los efectos de la curcumina en diferentes grupos de población. Por ejemplo, los efectos podrían no ser iguales en mujeres, especialmente en etapas como la menopausia, o en deportistas de élite, cuyas necesidades físicas y metabólicas son distintas.

Riesgos de la cúrcuma

Ssegún publica la OCU, "la EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) no ha reconocido por ahora ninguna de las propiedades que se atribuyen a la cúrcuma y además ha reevaluado el uso de la curcumina como aditivo (E 100) y propone un tope para no correr riesgos: una ingesta diaria admisible (IDA) de 210 mg/día para un adulto con un peso corporal de 70 kg".

En este contexto, hace algunos años que Italia paralizó la venta de varios lotes de una marca de suplemento de cúrcuma porque consideraron que había podido ser el causante de varios casos de daños hepáticos. Esa alarma también se extendió entonces a Bélgica. "Desde entonces, en Italia se ha producido más casos de hepatitis aguda de origen desconocido que podrían estar relacionados con el consumo de algunos extractos de cúrcuma", manifiestan desde la OCU, organismo que asegura que "los casos de hepatitis por consumo de suplementos de cúrcuma no son algo nuevo y están en estudio".

