Cómo influye en el organismo el consumo diario de cerveza

Quedar para tomar una cerveza es una de las grandes aficiones de los españoles, que tienen en esta bebida el eje central de una liturgia sagrada que termina en charlas en compañía y momentos de compartir experiencias que se recuerdan durante mucho tiempo. La cerveza es la bebida alcohólica más consumida del mundo. Alrededor de 200.000 millones de litros de cerveza se consumen al año, con los españoles consumiendo una media de unos 52 litros al año, según los datos del informe de Cerveceros de España.

Este empleo casi social de la bebida suscita que en ocasiones muchas personas pierdan la perspectiva y parezcan no ser conscientes de que la cerveza es una bebida alcohólica y no se puede abusar de ella. Porque no es lo mismo un consumo moderado de la cerveza, que puede llegar a tener efectos beneficiosos en la salud, que sentir la necesidad de tener que consumir a diario, e incluso en varias unidades.

¿Qué número de cervezas al día se considera alcoholismo? El estudio Cerveza, Dieta Mediterránea y enfermedad cardiovascular, realizado por el Hospital Clínic, las Universidades de Barcelona y Málaga,y el Instituto de Salud Carlos III concluyó que el consumo moderado de cerveza tiene efectos positivos en relación a enfermedades cardiovasculares, riesgo de diabetes y regulación de la insulina, pero superar la delgada línea de la moderación es bastante usual. Porque el consumo diario de cerveza es una realidad bastante habitual en España. Nada que ver con el consumo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de entre 20 y 24 gramos de alcohol.

Riesgos de beber más cerveza de la cuenta

Y los riesgos de beber más cerveza de la cuenta en tu día a día, por mucha dieta o ejercicio paralelo que realicemos, son más numerosos.

En primer lugar un riesgo relacionado con el aumento de peso, ya que, además de las calorías que aporta, también sube el nivel de apetito en el organismo. Pasarse del límite correcto de consumo de cerveza al día puede derivar también en problemas hepáticos y problemas digestivos, relacionados con úlceras y efectos diurético.

Depresión y desarrollo de enfermedades hepáticas, obesidad y cáncer encabezan los aspectos negativos de consumir cerveza a diario, resumidos en mayor riesgo de muerte

Beber cerveza a diario también está relacionado, según los expertos, con problemas de sueño, tanto de cantidad como de calidad, lo que puede terminar afectando el desarrollo normal de nuestro día a día a causa del cansancio.

Por último, existen estudios que relacionan el consumo diario de cerveza con problemas mentales y emocionales. La depresión y la ansiedad pueden empezar a tomar forma por una ingesta de cerveza descontrolada que puede afectar el estado de ánimo y la salud mental.