Beber cerveza potencia el deseo sexual y mejora las relaciones

Nueve de cada diez personas tendrá problemas con respecto al sexo en algún momento de su vida, según la sexóloga Kat Van Kirk , que en su obra The Married Sex Solution: A Realistic Guide to Saving Your Sex Life cambia radicalmente la forma en que vemos la sexualidad y lo que define el sexo.

La investigación muestra que el sexo en el matrimonio suele ocurrir entre 12 y 15 veces al año para la mayoría de las parejas. Las encuestas han mostrado consistentemente que el 60% de la población está insatisfecha con su vida sexual en un momento dado y que el día a día dificulta todo en demasía. Los niños, los problemas en el trabajo, la crisis económica....Van Kirk recomienda hasta cinco aspectos para mantener una vida sexual saludable: Charlar sobre sexo dos minutos al día cuatro veces por semana. Las veces que recomienda tener sexo esta doctora, primando la cantidad por encima de la calidad y sin obsesionarse con llegar rápido al orgasmo, poniendo especial énfasis en los juegos previos al acto sexual.

Y sorprende Van Kirk en sus reflexiones incluyendo un aliado concreto para cumplir todos estos propósitos: la cerveza. España es el segundo país más bebedor de cerveza en el Mundo, pero no le saca partido desde el punto de vista sexual. Y es que, según la especialista, la cerveza puede ser un potente aliado en los hombres para mejorar sus relaciones sexuales.

La cerveza tostada, afrodisiaca

Si bien lo habitual es asociar el exceso de consumo de alcohol con un efecto nocivo para practicar relaciones sexuales, algo que también mantiene la autora, ésta defiende que el consumo de cerveza de forma moderada ayuda a potenciar el deseo sexual del hombre y mejora las relaciones porque aumenta la líbido y se consiguen erecciones más intensas y duraderas, especialmente al ingerir la cerveza tostada, que ayuda a mejorar la circulación de la sangre.

Además de esto, la cerveza provoca otros efectos que ayudan a mejorar las relaciones sexuales: tiene efecto afrodisíaco en ambos miembros de la pareja, posee una cantidad significativa de hidratos de carbono, vitaminas, fibras, proteínas y minerales, que incrementan la energía a la hora de mantenerse activo y ayuda a generar el estado de ánimo adecuado y el ambiente propicio para el inicio de una relación satisfactoria.