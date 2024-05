Así tienes que manipular la zanahoria para comerla con piel y disfrutar de sus beneficios

Pensar en comer un alimento con la piel puede que no sea de las cosas más apetecibles, pero también hay que tener en cuenta en las condiciones en las que se hagan. Siempre y cuando se lleven a cabo unas prácticas mínimas de higiene y salubridad, puedes comer alimentos con la piel (no todos) porque tienen muchos beneficios. Por ejemplo, las zanahorias. Si a los antioxidantes, la vitamina A y C, y los betacarotenos propios de este tubérculo, le añades las propiedades que contienen su propia piel, tendrás una salud "de hierro".

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) recuerda que "puede haber microorganismos patógenos y elementos químicos que en ocasiones pueden contaminar frutas y verduras". En este sentido, como "la cáscara es la capa protectora de las frutas y verduras, suele tener compuestos concentrados, como fitoquímicos, que sirven como mecanismos de defensa contra el sol, la lluvia y las plagas", explica Wendy Bazilian, nutricionista y consultora de salud pública afincada en San Diego en la página National Geographic. Y prosigue, "esos mecanismos de defensa también ayudan a nuestra salud. Cuando pelas estas frutas y verduras, literalmente estás pelando parte de la nutrición".

Debido a los restos, muchos de ellos tóxicos, que puede contener la piel de la zanahoria, antes de su consumo, se debe limpiar bien tal y como aconseja Lisa Young, profesora adjunta de nutrición en la Universidad de Nueva York: "acláralas con agua limpia y utiliza un cepillo para verduras o una toalla de papel sobre la piel". Por supuesto, también debes lavar los productos de cultivo ecológico para eliminar la suciedad y los gérmenes. Al igual que sucedió hace unos meses con unas fresas procedentes de Marruecos que venían contaminadas.

Beneficios de tomar la cáscara de zanahoria

Si retiras y desechas la piel de la mayoría de frutas y verduras, puedes estar privándote de una fuente rica en nutrientes, fibra y fitoquímicos que son los compuestos bioactivos de las plantas, según un estudio publicado en la revista Current Research in Food Science .

A continuación te desvelamos algunos beneficios que obtendrá tu salud con el consumo de la piel de las zanahorias, siempre y cuando se sigan unas condiciones higiénicas en pro de tu propia salud.