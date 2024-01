Este es el mejor momento del día para tomar vitaminas

Este tipo de vitaminas engloban las del grupo C y B las cuales, por un lado, las de grupo C no se pueden consumir junto a ninguna comida. Es mejor hacerlo en ayunas y con agua ya que así se favorece la absorción hierro, se contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico y a la síntesis de colágeno.

Por lo que respecta a las del grupo B, pueden consumirse en cualquier momento del día, excepto antes del desayuno ya que puede provocar náuseas, además es más difícil de absorber si las tomas junto a sustancias como el café.

Siempre es recomendable su ingesta con algún alimento y las hay de varios tipos y cada uno cumple una función dentro del organismo: