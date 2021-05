Qué es el método Sakuma y cómo te ayuda a perder peso

Se acerca el verano y la operación bikini acelera su proceso. Si el confinamiento hizo estragos en muchas personas en lo que al peso y la salud se refiere, los cambios horarios, las restricciones y la dificultad para llevar una rutina vital estable, unido a la explosión gastronómica cada vez que se ha abierto un poco la mano en el tema de las reuniones familiares, también han derivado en algunos desajustes alimenticios que ahora muchos intentan ponerle freno.

Dieta hipocalórica, dieta por puntos, dieta proteica, dieta alcalina, dieta Dukan, pasar del sofá al gimnasio y de la cama a la bicicleta...Muchas son las técnicas que estamos acostumbrados a seguir y/o escuchar. Entre ellas emerge con fuerza el método Sakuma, que consiste básicamente en una rutina de ejercicios diarios con la que no sólo conseguiremos adelgazar sino también corregir nuestra postura corporal. Y todo ello dedicándole sólo cinco minutos al día durante al menos dos semanas. Porque no siempre hay que sudar mucho para perder peso.

El método Sakuma

El entrenador personal japonés Kenichi Sakuma lo tiene claro. Este método de ejercicios y vida sana te ayuda a adelgazar en tiempo récord, y lo hace sin riesgos para la salud, por lo que está ganando adeptos entre influencers y celebrities, consiguiendo popularizarse exponencialmente.

Lo importante para Sakuma es conocer bien tu cuerpo y saber qué teclas hay que tocar para quemar la grasa que necesitas. Incluso en las zonas más rebeldes: cintura, abdomen, muslos, gemelos, brazos, glúteos, espalda y torso ¿La clave? Fortalecer los músculos y equilibrarlos de forma que nuestro metabolismo se mantenga activo en todo momento, lo que se traduce en una quema de grasa constante a lo largo del día que tiene lugar sin que nos demos cuenta.

Hasta un 5 % de nuestro volumen podemos perder al mes con relación a nuestra masa corporal con unos ejercicios muy sencillos y unas sencillas pautas de alimentación saludables. Los ejercicios del método Sakuma son básicamente estiramientos en los que no hay que poner demasiado esfuerzo. Sakuma recomienda que durante las dos primeras semanas se realice el entrenamiento a diario y que a partir de la tercera semana se intercalen con días de descanso.

Recomiendan seguir el método todos los días durante las dos primeras semanas e intercalar días de descanso a partir de la tercera

La rutina quedaría configurada por 5 ejercicios. Unos para trabajar el tren inferior, ayudando a reducir volumen, pero también fortalece brazos, pecho y abdomen; otros trabajarían caderas y glúteos favoreciendo la eliminación de celulitis y corrigiendo problemas posturales. Por último el método también cuenta con ejercicios para afinar la cintura que puedes ejecutar sentada en una silla.

La importancia de la alimentación

Los estiramientos y la postura corporal son la base del método Sakuma, pero también hay que acompañarlo con ciertos hábitos alimenticios saludables.