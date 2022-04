Los minutos extra que debes andar para quemar dos torrijas

Cada época del año tiene sus dulces característicos. Si en Navidad disfrutamos de turrones, mantecados y mazapanes, durante estos días seguro que ha habido una tentación a la que no has podido renunciar: las torrijas. Un verdadero placer de dioses, que también encarna una elaboración antigua, humilde y popular. Pero llegados al fin de los días de pasión, este pan viejo convertido en bocado goloso es también una bomba calórica. Sin duda podemos disfrutar de estos dulces con moderación, pero seguro que el 'antojo' de escaparates de pastelería y mesas adornadas te han llevado a ingerir unas cuantas de ellas. Por ello, unas cuantas torrijas nos pueden dejar como resultado algún que otro kilo adicional de grasa en nuestro cuerpo si no sabemos gastar la energía que nos aporta una ración.

Calcular las calorías que nos aporta una torrija no es tarea fácil: depende mucho de la versión de torrija que hagamos. Pero digamos que en términos genéricos, unos 100 gramos aportan entre 200 y 230 calorías, por lo que una torrija de peso normal (unos 200 gramos) aportará entre 400-500 calorías. En consecuencia, ¿cuántos minutos extra debes andar para quemar entre 800-1.000 kcal?

CUÁNTOS MINUTOS DEBES CAMINAR

Ya sabemos que la cantidad de calorías que se queman por hora haciendo deporte no es universal e igual para todos, y que depende de muchos factores, entre ellos la altura, el peso, la cantidad de masa muscular, la cantidad de masa grasa, la intensidad del ejercicio, etc.

En términos generales, una persona de peso medio y que lleva una alimentación equilibrada necesitará quemar aproximadamente 3500 calorías para perder un kilo de grasa. Esto, traducido a ejercicio diario, significa que si quieres perder un kilo de grasa en una semana, necesitarás quemar unas 600 calorías diarias.

A un paso rápido, quemarías de 100 a 300 calorías en 30 minutos (dependiendo de tu peso) o de 200 a 600 calorías en una hora. Al caminar durante 30 minutos o más a la vez, algunas de esas calorías provendrán de la grasa almacenada.

Conforme a un estudio de la Universidad de Harvard, publicado en Harvard Health, con un peso de 57 kilos las calorías quemadas son: 120 calorías andando a 5,5 km/hora en terreno llano durante 30 minutos. 135 calorías a 6,5 km/hora, en llano, 30 minutos. 150 calorías a 7,5 km/hora, en llano, 30 minutos. Conforme a un estudio de la Universidad de Harvard, publicado en Harvard Health, con un peso delas calorías quemadas son:en terreno llano durante 30 minutos.en llano, 30 minutos., en llano, 30 minutos.