Los mitos más extendidos sobre los alimentos

La alimentación es un tema que interesa a la mayoría de las personas, ya que sabemos que mantenernos saludables y en buena forma depende en gran medida de lo que comemos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, han surgido muchas creencias erróneas sobre la alimentación, a menudo difundidas por el boca a boca o las redes sociales.

En este artículo, desentrañaremos algunos de los mitos más comunes sobre los alimentos y los desmitificaremos gracias a la información que nos proporcionan los expertos nutricionistas de Nutritienda.

La desinformación en torno a la alimentación puede llevar a decisiones incorrectas y hábitos poco saludables, por lo que es esencial aclarar estas creencias erróneas.

1. El pan y la pasta te hacen engordar

Uno de los mitos más comunes es que el pan y la pasta son los culpables de que ganemos peso. Pero esto no es del todo cierto. El efecto en nuestro peso depende de cuánto consumamos y de cómo los acompañemos. Optar por pan integral o pasta de grano completo puede ser más beneficioso debido a su contenido de fibra, vitaminas y minerales. Lo importante es controlar las porciones y no excederse con ingredientes ricos en calorías.

2. Beber agua durante las comidas perjudica la digestión

Este mito sostiene que beber agua durante las comidas diluye los jugos gástricos y dificulta la digestión. En realidad, no existe evidencia científica que respalde esta afirmación. Beber agua durante las comidas no afecta negativamente la digestión. Mantenerse hidratado es fundamental y se puede consumir agua en cualquier momento del día.

3. Grasas vegetales vs. grasas animales

Otro mito común es que las grasas vegetales siempre son mejores que las grasas animales. La realidad es que no todas las grasas vegetales son igual de saludables, y algunas grasas animales, como las que se encuentran en el pescado graso, contienen ácidos grasos omega-3 que son beneficiosos para la salud. La clave está en elegir fuentes de grasas de buena calidad, independientemente de si provienen de alimentos de origen animal o vegetal. Cada persona debe ajustar su elección de grasas según su estilo de vida y preferencias.

4. No se debe comer fruta después de las comidas

Algunos creen que comer fruta después de las comidas perjudica la digestión. Sin embargo, la fruta es una parte importante de una dieta equilibrada y se puede consumir antes, durante o después de las comidas. La fruta aporta nutrientes esenciales y antioxidantes beneficiosos para la salud. Además, su alto contenido de agua y fibra puede ayudar a sentirse lleno y controlar el apetito.

5. El azúcar es la principal causa del aumento de peso

Aunque reducir el consumo de azúcar añadido es una elección saludable, no es el único factor que influye en el aumento de peso. El peso corporal se ve afectado por la cantidad total de calorías consumidas, la calidad de la dieta y la actividad física. Consumir azúcares con moderación como parte de una dieta equilibrada no necesariamente conduce al aumento de peso. Sin embargo, es fundamental diferenciar entre los azúcares naturales presentes en las frutas y los azúcares añadidos en alimentos procesados, que sí son perjudiciales para la salud.

6. Beber zumo de limón en ayunas quema grasas

No hay evidencia científica que respalde la afirmación de que beber zumo de limón en ayunas queme grasas. La pérdida de peso se logra mediante un balance calórico negativo, es decir, consumiendo menos calorías de las que se queman. Beber zumo de limón en ayunas puede tener beneficios para la hidratación y la ingesta de vitamina C, pero no es una solución mágica para quemar grasas.

7. Consumir sal causa aumento de peso

Otro mito erróneo sostiene que consumir sal provoca un aumento de peso. La sal en sí no contiene calorías y, por lo tanto, no contribuye directamente al aumento de peso. Sin embargo, su consumo excesivo puede causar retención de líquidos y una sensación de hinchazón. Es esencial mantener un equilibrio adecuado de sodio en la dieta para una salud cardiovascular óptima.

8. Eliminar carbohidratos es la clave para adelgazar

Muchas personas creen que eliminar completamente los carbohidratos es la solución para la pérdida de peso. Sin embargo, los carbohidratos son una fuente importante de energía para el cuerpo. Lo crucial es el tipo de carbohidrato que se consume. Optar por carbohidratos complejos, como granos enteros, frutas y verduras, en lugar de carbohidratos refinados, como azúcares y harinas procesadas, contribuye a una alimentación saludable y al mantenimiento de un peso adecuado.

9. Las dietas restrictivas son la respuesta

La búsqueda del cuerpo ideal ha llevado a muchas personas a probar dietas extremadamente restrictivas que prometen resultados rápidos. Sin embargo, estas dietas suelen ser insostenibles a largo plazo y pueden ser perjudiciales para la salud. La clave es buscar un enfoque equilibrado que incluya una amplia variedad de alimentos nutritivos. La individualización es esencial, ya que un enfoque único no funciona para todos.

10. Los alimentos orgánicos son siempre más saludables

El auge de los alimentos orgánicos ha llevado a la creencia de que son siempre más saludables que los convencionales. Aunque los alimentos orgánicos se cultivan sin pesticidas y fertilizantes sintéticos, no necesariamente son más nutritivos. La elección entre alimentos orgánicos y convencionales debe basarse en preferencias personales y acceso a estos productos. Lo fundamental es priorizar una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y alimentos frescos, independientemente de si son orgánicos o no.

11. Las embarazadas deben comer por dos

Este mito sostiene que las mujeres embarazadas deben comer por dos. Sin embargo, esto puede llevar a un aumento excesivo de peso y problemas de salud. Durante el embarazo, el requerimiento calórico aumenta, pero no es necesario duplicar la ingesta de alimentos. Es más importante centrarse en la calidad de los alimentos consumidos y en satisfacer las necesidades nutricionales adecuadas para el desarrollo del bebé.

12. Saltarse comidas ayuda a perder peso

Saltarse comidas, en particular el desayuno, se considera una estrategia para perder peso. Sin embargo, esto puede ser contraproducente, ya que puede conducir a atracones posteriores y un consumo excesivo de calorías. En lugar de saltarse comidas, es mejor optar por alimentos saludables y controlar las porciones.

13. Los productos "light" son más saludables

Los productos etiquetados como "light" o "bajos en grasa" suelen percibirse como opciones más saludables. No obstante, no siempre es cierto. Estos productos pueden contener aditivos y sustitutos artificiales para mejorar el sabor y la textura. Lo esencial es revisar el listado de ingredientes y evaluar la calidad de su composición. Además, una alimentación equilibrada se basa en la variedad y la moderación, por lo que optar por alimentos frescos y naturales es una elección más sensata que depender de productos "light".

14. La fruta madura engorda más

La creencia de que la fruta madura engorda más se basa en cambios físicos y químicos que ocurren durante la maduración de la fruta. A medida que la fruta madura, se transforman almidones en azúcares más simples, como la fructosa, y se acumula más agua debido a la transformación de las pectinas. A pesar de estos cambios, las calorías que aporta la fruta son las mismas. La clave está en la elección de frutas frescas y el control de las porciones, independientemente de su grado de madurez.

15. Comer cinco veces al día es obligatorio

La idea de que es necesario comer cinco veces al día es otro mito común. La frecuencia de las comidas debe adaptarse a los hábitos y necesidades de cada persona. No importa si se dividen las calorías diarias en dos, tres o cinco comidas, lo crucial es la calidad de los alimentos y la cantidad de ejercicio realizado. La clave es adaptar la alimentación al estilo de vida de cada individuo.