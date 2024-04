Seis mitos falsos sobre una alimentación saludable

Las claves de una alimentación saludable, hoy en día, son de sobra conocidas: controlar el consumo de azúcar, sal y grasas saturadas e introducir en nuestra dieta frutas, verduras, legumbres y cereales. Sin embargo, a pesar de que los aspectos fundamentales cada vez son más tenidos en cuenta por la población, son varios los mitos en los que muchas personas siguen creyendo.

Seguramente todos hayamos oído eso de "bébete el zumo rápido que se le van las vitaminas", aunque este solo es uno de los mitos relacionados con la alimentación más extendidos. Vamos a ver seis de ellos:

1. Las vitaminas del zumo

Probablemente el de las vitaminas que se van del zumo si no lo bebemos rápido sea el más famoso. El mensaje de ese clásico comentario que todos hemos escuchado no debería preocuparnos, pues como señala el doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Miguel Ángel Lurueña, en el diario El Mundo, incluso horas después de prepararlo el zumo conservará su contenido en vitamina C. Aunque es probable que el sabor sea algo más desagradable.

2. El colesterol del huevo

Algunas personas evitan comer huevo porque piensan que es malo para el colesterol cuando este alimento es recomendable consumirlo incluso de manera diaria. Destacan sus proteínas de buena calidad, aunque también nos aporta minerales como el zinc, el fósforo o el hierro, así como vitaminas.

3. Los refrescos sin azúcar

Muchos amantes de los refrescos optan por las versiones 'light' o 'zero', creyendo que estas serán más saludables. Aunque, como señala Lurueña en El Mundo, "el consumo habitual de refrescos sin azúcar tampoco es recomendable". Estas bebidas "no aportan nutrientes de interés y su consumo puede desplazar el de otras bebidas mucho más interesantes nutricionalmente, como el agua".

4. Los aperitivos de maíz

Al leer en los ingredientes "aceite de girasol", "maíz" o "sal" podemos creer que estos aperitivos, como los clásicos gusanitos, que les suelen encantar a los niños, son más saludables que otros. Sin embargo, indica el experto en el diario mencionado, "están compuestos básicamente por harinas refinadas, grasa y sal, no aportan nutrientes de interés y además pueden desplazar el consumo de alimentos que sí son saludables". Sería más recomendable que ese picoteo entre horas estuviera protagonizado por, por ejemplo, una pieza de fruta.

5. Comer lo que se desee por realizar ejercicio físico

Algunas personas que realizan ejercicio físico con frecuencia creen que eso les da 'carta blanca' para comer lo que deseen, aunque, como indican en la página web 'Estilos de vida saludable', del Ministerio de Sanidad, las consecuencias de una alimentación no saludable serán "difícilmente compensables con la práctica de ejercicio físico".

6. Los alimentos que nos aporten grasas vegetales serán siempre más recomendables

Es cierto que habitualmente los alimentos que nos proporciones grasas vegetales serán más saludables que los que nos aporten grasas animales, pues estos últimos tienen una mayor proporción de ácidos grasos saturados, como señalan en la web del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, hay alguna excepción, pues "existen grasas saturadas como las de coco, palma y palmiste, que tienen un origen vegetal".