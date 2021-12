Estas son las plantas medicinales para conseguir un 'efecto bótox' de manera natural y eliminar arrugas

El botox o toxina botulínica es una sustancia que se ha utilizado con fines cosméticos para reducir las arrugas y frenar su aparición. Los tratamientos con botox nunca pasan de moda, se encuentra en los primeros puestos de los más realizados junto con el ácido hialurónico para un sinfín de fines estéticos, entre ellos el más demandado es el de eliminar arrugas y marcas de expresión. Sin embargo, y pese a que su uso dependiendo de la zona corporal no es excesivamente caro, muchas personas no pueden permitirselo o, simplemente, se siguen resistiendo a la idea de las anestesias y las ''agresiones quirúrgicas''. Si es tu caso, estás de enhorabuena, ya que existen algunos remedios naturales que, aunque no tan inmediatos, pueden ser efectivos. Hablamos del poder de algunas plantas medicinales.

El uso de estas plantas se ha reconocido siempre por sus fines y usos terapéuticos, sin embarfo, es en la actualidad cuando se ha dado un auge considerable de personas que siguen esta ciencia para tratar sus problemas de salud, y sobre todo, para cuidar la piel.

Con el siguiente listado de plantas medicinales, se realizan cremas y mascarillas que se aplican sobre la piel con la finalidad de darle una mayor hidratación y aportarle nutrientes que la ayudan a disimular arrugas, mantenerse más joven y prolongar un efecto 'terso' durante más tiempo. Eso sí, hay que tener en cuenta que aquellas plantas que son más aceitosas, se recomiendan más para las pieles secas. En el caso de las grasas, podrían producir un exceso de cebo.

Plantas medicinales para conseguir 'efecto bótox' en la piel

HIBISCO

Gracias a su riqueza en ácidos de frutas alpha-hidroxiácidos, antioxidantes y mucílagos, su extracto estimula la renovación celular, elimina imperfecciones, matiza la manchas y reduce las arrugas de expresión, es ideal para utilizar en mascarillas. Sus propiedades se deban seguramente a su alto contenido de vitamina C, ácido cítrico y ácido ascórbico, potentes antioxidantes.

Loss preparados con esta planta hacen que la piel luzca hidratada, al tiempo que la tonifica y reduce la producción excesiva de cebo. Para aprovechar al máximo las propiedades del hisbico se puede realizar una mascarilla exfoliante natural para el rostro y todo el cuerpo.

La flor de hibisco seca es muy fácil de encontrar en herboristerías y tiendas especializadas para preparar infusiones, mezclarla en recetas o elaborar remedios caseros.

CITRONELA

Puede combatir el acné y otras afecciones de la piel por sus propiedades antibacterianas y también contribuye a retardar el envejecimiento de la piel y eliminar las manchas de la edad. El aceite de citronela se utiliza en el cuidado de la piel para tratar arrugas y líneas de expresión, además es un potente hidratante de rostro y labios. También hace la función de desodorante natural para reducir la hipersudoración. Es apto para la piel grasa.

PULPA DE ZANAHORIA

La zanahoria contiene mucha vitamina A, la cual favorece la producción de colágeno en el cuerpo. De hecho, este es uno de los alimentos más útiles para tratamientos estéticos caseros.

Gracias a su contenido en vitaminas, se la conoce como la hortaliza antienvejecimiento. Muy útil para evitar las líneas de expresión y prevenir las arrugas. Asimismo, la zanahoria ayuda a la piel grasa o con acné, ya que posee un efecto antioxidante y astringente.

Además, si padeces de piel enrojecida comer zanahoria te ayudará a devolver el tono natural de la tez y su contenido en potasio ayuda a mantener un óptimo grado de hidratación.

DIENTE DE LEÓN

Los extractos de hojas y flores de diente de león protegen la piel frente al daño causado por las radiaciones solares, el envejecimiento y el acné. Potencian la generación de nuevas células en la piel, lo que podría retrasar el proceso de envejecimiento. Además, reducen la inflamación y la irritación de la piel, al tiempo que aumenta la hidratación y la producción de colágeno.

La raíz generalmente se seca, se muele y se consume como un sustituto del té o del café. El diente de león también está disponible en cápsulas, extractos y tinturas.

ALGAS MARINAS

Una de las joyas más preciadas del planeta, y de la industria cosmética son, sin duda, las algas marinas. macenan todo tipo de sustancias como vitaminas, proteínas, calcio, hierro y muchos minerales y aminoácidos, elementos que han demostrado favorecer mucho a la salud de la piel.

En primer lugar son una gran fuente hidratante, esto debido a que absorben y retienen la humedad del ambiente y además contienen vitamina E, la cual es muy humectante. Asimismo, contienen aminoácidos que ayudan a rellenar la piel, alisar líneas finas de expresión y le brindan luminosidad.

Además, son un ingrediente antiedad natural y favorecen la reparación de la piel por su contenido en zinc y magnesio.