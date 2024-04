¿Qué es la cola de caballo y por qué es popular?

Que no te engañe el nombre, cuando alguien habla de cola de caballo no se está refiriendo al equino, sino a la Equisetum arvense o equiseto menor, una planta que se ha usado durante mucho tiempo en la medicina tradicional y que sigue consumiéndose por sus propiedades.

Estos son algunos motivos por los que es popular la cola de caballo

Esta planta, en forma de suplemento alimenticio, suele tomarse en forma de infusión, pero también en forma de comprimidos por vía oral. Aunque destaca también por su uso en cosmética para el cuidado de la piel, el pelo o las uñas.

Cuando se consume normalmente se utiliza por sus propiedades diuréticas, al aumentar la cantidad de orina que el cuerpo produce. Esto puede ayudar a eliminar toxinas y el exceso de líquidos. Por esto último, es también usada por personas que sufren de sobrepeso por retención de líquidos (aunque es necesario recordar que no afectará a la presencia de grasa).

También es consumida para ayudar a fijar el calcio de los huesos y fortalecer y mejorar el aspecto de piel y el pelo, además de ser usada para detener hemorragias o, en forma de crema, por sus propiedades cicatrizantes.

Sin embargo, el consumo de cola de caballo no es apto para todo el mundo. Es importante leer el prospecto de los medicamentos que se usen de forma habitual para saber si se pueden tomar productos elaborados con esta planta o si es mejor evitarlo y consultar con un médico o farmacéutico de que se planea tomar productos con esta hierba si se toman medicamentos u otros suplementos por algún motivo. De esta forma, los profesionales podrán aconsejarle sobre si seguir o no tomando hierba de caballo. Además no se recomienda su uso por mujeres embarazadas o que estén dando el pecho y por personas que tengan alergia a la zanahoria y la nicotina o que cuenten con bajos niveles de potasio y de tiamina.

Por ejemplo, desde Medlineplus señalan que no se debe tener cuidado si se sigue una medicación con Efavirenz, litio, medicamentos para el VIH o para la diabetes y pastillas de agua, ya que hay riesgo moderado de que se produzcan interacciones. Tampoco se recomienda su uso en combinación con hierbas y suplementos que contengan nuez de betel, cromo, silicio o tiamina o que se usen para reducir el azúcar en sangre.