Estas son las claves para conseguir un vientre plano

La zona soñada, la más difícil de mantener, el gusto universal. ¿Quién no quiere tener un vientre plano? “Unos buenos abdominales se hacen la cocina”, dicen los expertos. Por ello no basta con el ejercicio. La dieta es fundamental si queremos conseguirlo.

Las malas digestiones, los cambios hormonales o las intolerancias alimentarias hacen que esta sea una tarea complicada, pero hay una serie de hábitos que harán difícil que te levantes con la barriga hinchada.

Déficit calórico

El déficit calórico es fundamental para perder peso y si queremos tener un vientre plano, también habrá que bajar kilos. A lo que hay que sumar un déficit energético. Lo que se traduce en quemar más calorías de las que consumas.

Es por ello que hay que tener en cuenta que “es habitual que durante los primeros días de hacer ejercicio tengamos más apetito y comamos más, por la mayor demanda energética inducida por el ejercicio. Es importante estar atentos a ello ya que una mayor ingesta podría llevarnos a mantener nuestro peso a pesar del incremento de actividad".

Pero ojo, sin llevar esta medida a los extremos. Generalmente bastará con reducir un poco la ración que tomamos o introducir alimentos menos densos en las comidas. Tampoco debemos abandonar los carbohidratos, habrá que controlarlos sin decirles adiós, ya que son necesarios para tener energía, al igual que el consumo de proteínas.

Entrenamientos variados

No acostumbrar al cuerpo a un ejercicio porque no tendrá el mismo efecto. Lo ideal es practicar ejercicios que eleven el gasto energético. Se aconseja realizar entrenamientos de alta intensidad, entre 3-4 días semana, para elevar el metabolismo basal y así quemar calorías no solo al entrenar sino también en reposo, una vez se haya terminado, según los profesionales de un centro deportivo.

Valorar el descanso

Practicar el sueño limpio, como un método efectivo para optimizar el metabolismo, reajustar el equilibrio hormonal y mejorar la salud en general a través de un descanso adecuado y de calidad, como recomendaba hace un par de años la actriz Gwyneth Paltrow. Esto se debe a que la falta de sueño hace que las hormonas que controlan el apetito se alteren.

En este sentido, realizar cenas ligeras es indispensable para no sufrir insomnio. El factor tiempo también es importante. Siempre 3 horas antes de dormir. De esta forma, se ayuda al sistema digestivo a realizar la digestión, pudiendo centrarse el cuerpo en alcanzar el sueño.

Lo mismo ocurre con el entrenamiento, se recomienda no practicar deporte 3 horas antes de ir a la cama. La razón es que "el ejercicio aumenta la temperatura corporal, la frecuencia cardiaca y eleva la adrenalina, por lo que no permitirá al cuerpo prepararse de forma correcta para dormir", según afirman los entrenadores.

Rutina de ejercicios

Mundo Deportivo da las claves para hacer una rutina correcta, solo hacen falta 30 segundos para cada uno de ellos y repetirlos tres veces.

Uno de los ejercicios más efectivos y recomendados son las planchas. Es recomendable alternar variantes de la misma como por ejemplo: plancha lateral con rotación, plancha con elevación de pierna, plancha con rotación de cadera y plancha con elevación lateral de brazo.

Los escaladores o Mountain Climbers, también son una buena opción. Estos consisten en colocar el cuerpo como si fuera hacer una flexión y llevar la pierna de un lado hacia delante, como si se estuviera corriendo.