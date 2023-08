El superalimento usado como el snack veraniego por excelencia que aporta innumerables beneficios para la salud

El desafío de renunciar al picoteo entre horas se intensifica durante la temporada estival. Los días de actividades acuáticas y jornadas en la playa, junto con las noches que se extienden hasta altas horas, pueden relegar a un segundo plano la búsqueda de una dieta equilibrada. Sin embargo, mantener una dieta equilibrada durante las vacaciones no necesariamente implica privaciones. Tan solo es necesario reconocer la existencia de alimentos ideales para el verano, auténticos compañeros que siempre han estado a nuestro alcance y que emergen como valiosos aliados para fomentar una alimentación saludable durante esta época. Sin saberlo, en las despensas de nuestras cocina albergamos algunos de ellos. Pero existe uno que incluso es un 'must' en muchos bolsos playeros: las pipas. Estas pequeñas semillas cumplen perfectamente con las características de superalimento, ricas en nutrientes, tienen un delicioso sabor a nuez y se pueden disfrutar de muchas formas diferentes. Eso sí, elige siempre las de girasol para exprimir al máximo todas sus propiedades. ¿Cuáles son sus beneficios en la salud? No son pocos y te los enumeramos.

Las pipas de girasol son semillas comestibles extraídas de la flor de girasol (Helianthus annuus). Son conocidas por su perfil nutricional excepcionalmente equilibrado. Estas semillas son ricas en grasas saludables, incluyendo ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que son esenciales para la salud cardiovascular. Además, son una excelente fuente de proteínas vegetales, lo que las convierte en una opción atractiva para vegetarianos y veganos.

BENEFICIOS PARA LA SALUD