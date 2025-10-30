The Macallan y Mandarin Oriental Ritz se unen para una escapada de lujo a Madrid

Aprovechando la nueva e impactante identidad visual de sus colecciones permanentes Double Cask y Sherry Oak, creada por el reconocido diseñador David Carson, la firma de whiskies de calidad The Macallan desembarca en el exclusivo hotel Mandarin Oriental Ritz con The Macallan Decoding Madrid. Los embajadores de la marca escocesa desvelarán los secretos mejor guardados detrás de cada etiqueta de este whisky en catas, trilogías de degustaciones, una nueva carta de cócteles, sesiones de djs y talleres de aromas.

La joya de la experiencia es el Menú Legado del restaurante Deessa, el dos estrellas Michelin diseñado por el chef extremeño Quique Dacosta. Un viaje que fusiona la cultura mediterránea del chef, el producto español de lujo, la tradición de las Highlands escocesas y el espíritu jerezano de The Macallan, y que estará disponible del 17 al 23 de noviembre en el imponente salón del hotel que mira al suntuoso jardín.

El nuevo menú maridaje va más allá de la mesa y se convierte en un desafío gastronómico, desarrollado en ocho pases e inspirado en el carácter del whisky escocés en el que cada plato armoniza con una de sus referencias más reconocidas, Double Cask 12, 15 y 18 y Sherry Oak 12 y 18. También hay guiños a los grandes vinos del marco jerezano, que por algo The Macallan adquirió la mitad del Grupo Estévez hace dos años. De esas singulares y privilegiasdas tierras albarizas provienen la Manzanilla Deliciosa y el amontillado VORS Coliseo de Valdespino, que pusieron un contrapunto salino y afinado a esos whiskies que suelen redondearse en botas jerezanas.

Así, el menú recorrerá el universo de la icónica firma escocesa: tras un aperitivo de migas extremeñas, se sucederán la gilda de berberechos, el calamar del litoral, la gamba roja de Denia, el arroz de la Albufera meloso con carne y pimientos asados, la presa ibérica madurada en madera. El broche, un postre a la altura: Gianduja Real. Este menú exclusivo, a un coste de 470€, estará disponible a partir de esta singular semana en primicia, mediante reserva en la web de Deessa o mrmad-deessa@mohg.com

The Macallan vuelve a sorprender con este nuevo universo, “You Know Me So Well”, que acompaña el rediseño de sus icónicas referencias permanentes. En este nuevo ADN de esta firma internacional destaca la conexión con el río Spey en Escocia, así como la ciudad de Jerez y a la histórica colaboración con las bodegas Valdespino, una de las más antiguas de España. “Invitamos así a los amantes del whisky de España a mirar con otros ojos y redescubrir esta firma que han conocido durante años, a través de una mirada más personal con un toque de narrativa”, explica Conchi Serrano, Brand manager de The Macallan en España.

Actividades sensoriales

Esta semana completa su propuesta con catas de sus referencias más icónicas, talleres de aromas y whisky de la mano de los artesanos de Eleven People, mixología de autor liderada por el equipo de Pictura, el espacio más placentero de Mandarin Oriental Ritz, Madrid, con una nueva carta de referencias y maridajes y sets de DJ. Una semana que transformará varias salas del Ritz en un club efímero en el que el tempo lo marca la esencia el mejor whisky del mundo.

Mandarin Oriental Ritz, Madrid abre así sus puertas a todos los que saben apreciar el arte del whisky. Durante estos días, Pictura se convierte en el escenario perfecto para descubrir esta experiencia — de lunes a domingo, de 17:00 a 01:00 h, sin reserva previa. Esta semana se complementará en las suites con ediciones limitadas de la firma escocesa, en un guiño al coleccionismo más elegante.