Los tres alimentos más asociados al desarrollo de cáncer, comprobado de manera científica

Que somos lo que comemos es una evidencia que todos tenemos firmemente asentada. Lo que comes puede afectar drásticamente muchos aspectos de tu salud, incluyendo el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. De hecho, no son pocos los estudios que han relacionado que algunos compuestos químicos concretos y aislados presentes en algunos alimentos pueden ser carcinógenos. El secreto, como siempre en prevención, no está en recetas o dietas mágicas, ni tampoco en soluciones revestidas de sofisticada tecnología, sino en cambiar de verdad el estilo de vida. Y para ello, hay que cambiar ciertos patrones de alimentación y apartarlos de manera definitiva de nuestra dieta.

Hay evidencias suficientes para considerar que la dieta está directamente implicada en la iniciación y desarrollo, o en los mecanismos de protección, de diversos tipos de tumores. Desde hace años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) viene advirtiendo del potencial cancerígeno de algunos alimentos, así como diversas investigaciones al respecto. Te contamos los tres que deberías limitar en tu dieta.

TRES ALIMENTOS MÁS RELACIONADOS CON EL CÁNCER

CARNES, ROJAS Y PROCESADAS

Algunos procesos de elaboración de la carne procesada, como los ahumados o los fritos, pueden contener aminas heterocíclicas (AHC) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), químicos que se forman en la carne con músculo (vaca, cerdo, aves, incluso pescado), cuando se cocinan a altas temperaturas.

En el caso de la carne roja, el riesgo de cáncer colorrectal aumenta aproximadamente un 20% al consumir hasta 150 g/día. Los datos apuntan que alrededor de un 25% de los cánceres de colon tiene que ver con la alimentación y concretamente con el consumo de carne roja y procesada. En el caso de la procesada, señalan que la consumición de 50 gramos al día o más de productos como salchichas, embutidos o carnes ahumadas, aumenta el riesgo de sufrir cáncer de colon y recto en un 18%.

AZÚCARES Y ULTRAPROCESADOS

Para considerar que un alimento es ultraprocesado, éste ha de tener formulaciones industriales con más de cinco ingredientes, con sustancias añadidas como azúcar, grasas y aditivos. Esto, además de provocar epidemias de obesidad, genera gran parte de las enfermedades contemporáneas. Entre ellas, el cáncer colorrectal. Un 10% más de ingesta de estos alimentos y bebidas aumenta un 11% el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer.

Asimismo, científicos han descubierto que el alto consumo del endulzante daña activamente las células y aumenta el riesgo de cáncer.

PESCADO SALADO

El proceso de preparación del pescado salado produce abundantes nitrosaminas, unos compuestos carcinógenos. El ingrediente habitual que puede aumentar el riesgo de cáncer de colon y que está en múltiples alimentos. Comer de manera frecuente este tipo de alimento del mar, adicionado con sal aumenta el riesgo de cáncer de cabeza y cuello, debido a los altos niveles de estos compuestos.