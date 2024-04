Esta es la vitamina que te ayudará a luchar contra la resaca en la Feria de Abril

Ya está aquí la Feria de Abril de Sevilla, y con ella, vienen la música, el baile y cómo no, el rebujito. Las casetas en Sevilla están totalmente acostumbrados a beber este rebujo de manzanilla con Seven Up. Es la bebida por excelencia de la feria. Todos sabemos que el rebujito entra muy bien, muy fresquito, y demasiado rápido y esto puede provocar que al día siguiente tengamos una resaca que no es para nada bienvenida. si combatir los efectos de una noche de fiesta: las vitaminas del complejo B.

Las vitaminas B1, B6 y B12 son muy conocidas por su papel en el metabolismo energético y en el funcionamiento del sistema nervioso. si muy sincero, no existe una cura mágica contra la resaca, pero meter estas vitaminas en nuestra dieta va a hacer que nos sintamos mucho mejor y va a suponer una gran ayuda. La ciencia detrás de esto explica que aunque no eliminan por completo los malestares generales de la resaca, son las vitaminas que se utilizan en los primeros auxilios en los centros de salud junto a soluciones rehidratantes.

Ya hemos hablado de las vitaminas del complejo B, pero tomar una pastilla efervescente de vitamina C en agua o bebida isotónica también puede ayudarte muchísimo a quitar esa resaca. Esta solución es lo que van a hacer es ayudarte a hidratar tu cuerpo y recuperar electrolitos perdidos durante la ingesta del alcohol en la noche anterior. Eso sí, te recomendamos evitar mezclarlas zumos de frutas cítricas, ya que esto puede aumentar a acidez estomacal, que a su vez se ha visto elevada por el consumo consumo del alcohol.

Estas soluciones pueden ser las más conocidas conocidas y muy útiles, pero debemos recordar que para el dolor de cabeza típico de la resaca, también son buenos los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos. En otras palabras, un ibuprofeno te puede ayudar a quitar ese dolor de cabeza que viene acompañado con la resaca. Intenta evitar paracetamol o acetaminofén, ya que pueden suponer un riesgo para tu hígado.

Si la resaca es frecuente cada vez que bebes algo de alcohol, intenta enriquecer tu dieta con omega-3. Esta grasa esencial se encuentra en los pescados azules, las nueces y las semillas de lino y puede ayudarte a ti y a tu hígado.

Eso sí, la mejor estrategia para evitar la resaca es un consumo moderado del alcohol o simplemente no consumirlo. De esta manera, no solamente te vas a evitar la resaca, sino problemas de salud, a largo plazo como las enfermedades hepáticas.

Así que recuerda, si quieres disfrutar de la mejor Feria de Abril con tu familiares y con tus amigos, recuerda beber moderadamente el rebujito y seguir estos consejos si te has pasado un poco la noche anterior.