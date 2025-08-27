Pipas de girasol, según los expertos: "Un puñado al día es más que suficiente"

En muchas culturas, las pipas de girasol son un alimento muy popular y es un snack que viene genial para picotear porque evita que se tenga hambre. Son pequeñas semillas que se extraen de la flor del girasol y son ricas en grasas saludables, vitaminas, minerales y antioxidantes, ideal para ser mucho más eficaz que un simple tentempié. Una nutricionista analiza los pros y los contras de este alimento: "Un puñado al día es súper beneficioso y más que suficiente".

Una ración de pipas de girasol de unos 30 gramos (aproximadamente un puñado) puede aportar ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados que benefician al corazón, proteínas vegetales, fibras dietéticas que mejoran la digestión y son saciantes, vitamina E que protege las células contra el daño oxidativo, vitaminas B en especial el ácido fólico que es súper importante para la regeneración celular y la salud cerebral y los minerales como el magnesio, el fósforo, el selenio, el hierro y el zinc. Son el mejor complemento para la dieta equilibrada.

Beneficios de las pipas

Las pipas ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL. Además, el magnesio y la vitamina E presentes en ellas favorecen la circulación sanguínea, reducen la presión arterial y previenen la formación de coágulos. Eso sí, siempre se tiene que hacer un consumo moderado y regular porque previene enfermedades como la arteriosclerosis, los infartos o los accidentes cerebrovasculares. Su fuente de antioxidantes combate los radicales libres y previenen el envejecimiento. Ayudan a proteger la piel, los ojos y otros órganos del deterioro.

Para el sistema nervioso también aportan grandes beneficios. El triptófano es un aminoácido precursor de la serotonina que está relacionado con el bienestar y el estado de ánimo. De hecho, ayuda a combatir el estrés, la ansiedad y el insomnio. Gracias al magnesio y el fósforo se mantiene unos huesos fuertes y se previene la osteoporosis. Es una opción perfecta para personas deportivas y muy activas. En la regulación de la sangre juegan un papel fundamental. Estas contribuyen a regular la glucosa y mejoran la sensibilidad de la insulina, reduciendo la diabetes tipo 2.

Cómo consumir las pipas de forma saludable

Se pueden consumir de distintas formas, pero la más común son peladas al natural y puede formar parte de ensaladas o yogures. Lo importante es elegir pipas sin exceso de sal. El consumo de pipas muy saladas, típicas en los paquetes comerciales, puede provocar hipertensión y retención de líquidos, contrarrestando parte de sus beneficios.

