Estas son las cinco preguntas sobre salud mental más frecuentes de los adolescentes a ChatGPT

Los adolescentes viven constantemente conectados y en la inteligencia artificial han encontrado un gran aliado. Estos suelen hacerles preguntas sobre todo aquella que le inquieta, ya sea a nivel educativo como sentimental. El psicólogo Javier de Haro ha explicado cuáles son las más frecuentes en relación con la salud mental.

Según numerosos estudios psicológicos, la adolescencia se caracteriza por profundos cambios biológicos, cognitivos, emocionales y sociales que pueden generar vulnerabilidad psicológica. Durante estos años, los jóvenes construyen su identidad, desarrollan su autoestima y aprenden a regular sus emociones, procesos que no siempre resultan sencillos.

Las investigaciones indican que muchos adolescentes experimentan síntomas de ansiedad, depresión, estrés y confusión emocional. La Organización Mundial de la Salud y diversos estudios clínicos señalan que una proporción significativa de los trastornos mentales comienza antes de los 18 años. Factores como la presión académica, los conflictos familiares, el acoso escolar, el uso excesivo de redes sociales y las expectativas sociales influyen de manera directa en el bienestar psicológico de los adolescentes.

Desde la psicología del desarrollo, se explica que el cerebro adolescente aún se encuentra en maduración, especialmente las áreas relacionadas con el control de impulsos y la toma de decisiones. Esto puede provocar conductas de riesgo, cambios de humor intensos y dificultades para manejar emociones complejas. Además, los estudios destacan que la necesidad de aceptación social y pertenencia puede afectar profundamente la autopercepción y la estabilidad emocional.

La psicología también subraya la importancia del apoyo social y familiar. Los adolescentes que cuentan con un entorno seguro, comunicación abierta y comprensión emocional presentan mayor resiliencia ante las dificultades. Asimismo, la detección temprana de problemas de salud mental y el acceso a apoyo psicológico son fundamentales para prevenir trastornos más graves en la adultez.

Las cinco preguntas sobre salud mental más frecuentes de los adolescentes a ChatGPT

La primera es la más habitual: ¿Es normal sentirse triste todo el tiempo?

La segunda, es otra muy buscada en épocas de exámenes o cuando sienten que tienen mucha presión social: ¿Cómo puedo manejar mi ansiedad?

La tercera es muy típica en la franja que va de los 13 a los 15 años: ¿Qué puedo hacer si nadie me entiende?

La cuarta es otra muy preocupante y cada vez más frecuente. ¿Cómo puedo saber si tengo depresión? La realidad es que solo entre un 20 y un 25% de los adolescentes que tienen síntomas depresivos reciben diagnóstico y apoyo profesional.

La quinta es la más preocupante: ¿Qué hago si ya no quiero vivir? Esta es la cuarta causa de muerte en adolescentes, según los datos de 2023. Por eso la comunicación siempre, siempre es importantísima. Pero si tienes hijos preadolescentes, lo es mucho más. "Porque si no hablan contigo, van a hablar con la GPT" como explica el psicólogo. Comunicar no es solo hablar, sino comprender, acompaña y apoyar. Es empatía, respeto, es comprensión, sin juzgar, es confiar y es amor.

Referencias bibliográficas:

Vídeo del psicólogo Javier de Haro explicando cuáles son las preguntas más frecuentes de los adolescentes a ChatGPT: https://www.tiktok.com/@javier_de_haro/video/7595338849354665238