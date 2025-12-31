"Es mejor que no intervengas": La solución en los conflictos entre hermanos adolescentes

La etapa de la adolescencia siempre es complicada y muchas familias no saben como afrontarlo. Cuando se tiene un hijo, es cierto que es más fácil, aunque la complejidad por no entender al hijo es real y se puede identificar en ciertos patrones que siguen los padres. Igualmente, se complica todo cuando son dos hijos adolescentes y la relación entre ambos no es buena. La primera pregunta es, ¿cómo deben actuar los padres en esta situación?

La respuesta idónea que ofrece la psicóloga Ana es que los padres no se involucren. Se trata de un conflicto que está en un nivel. Sin embargo, el poder de los padres es mayor. En el momento en el que se interviene, se puede generar mayores diferencias entre los descendientes. Uno de los problemas que pueden aparecer es que se incita a los celos.

Como solución, los hijos deben manejar ellos mismos su conflicto. Este puede escalar en mayor o menor medida, pero jamás notarán esas diferencias de poderes. "A largo plazo, serán ellos mismos que, a medida que vayan aprendiendo propias habilidades sociales y resolución de conflictos, lo resolverán", explica la psicóloga.

Cómo se preparan los padres para la adolescencia de los hijos

La adolescencia es una etapa de profundos cambios físicos, emocionales y sociales, tanto para los hijos como para los padres. Prepararse para este periodo no significa tener todas las respuestas, sino desarrollar una actitud abierta, flexible y consciente de que la relación familiar también evoluciona. Una buena preparación ayuda a afrontar los desafíos con mayor calma y a fortalecer el vínculo entre padres e hijos.

Uno de los primeros aspectos clave es la información. Comprender qué es la adolescencia, qué cambios hormonales y emocionales se producen y por qué aparecen ciertas conductas ayuda a no interpretar todo como un desafío personal. La búsqueda de autonomía, los cambios de humor o la necesidad de mayor privacidad forman parte del desarrollo normal. Cuando los padres entienden esto, es más fácil responder con paciencia y empatía.

La comunicación es otro pilar fundamental. Antes de que llegue la adolescencia, conviene fomentar un clima de diálogo basado en la confianza y el respeto. Escuchar sin juzgar, permitir que los hijos expresen sus opiniones y emociones, y validar lo que sienten, incluso cuando no se esté de acuerdo, fortalece la relación. Durante la adolescencia, los jóvenes necesitan sentirse escuchados más que corregidos constantemente.

También es importante revisar el estilo educativo. Las normas siguen siendo necesarias, pero deben adaptarse a la edad y negociarse progresivamente. Establecer límites claros, coherentes y explicados con calma proporciona seguridad. Al mismo tiempo, permitir cierta toma de decisiones favorece la responsabilidad y la autoestima del adolescente.

Los padres deben prepararse emocionalmente para soltar parte del control. La adolescencia implica aceptar que los hijos ya no son niños y que cometerán errores como parte de su aprendizaje. Acompañar sin invadir, guiar sin imponer y estar presentes sin asfixiar es un equilibrio complejo, pero esencial.

Cuidar el propio bienestar también forma parte de la preparación. La adolescencia puede generar estrés, dudas e inseguridades en los padres. Contar con apoyo, compartir experiencias con otros adultos y mantener espacios personales ayuda a gestionar mejor esta etapa. Un adulto emocionalmente estable transmite seguridad y calma.

Por último, es fundamental recordar que la adolescencia no es solo una etapa de conflictos, sino también de crecimiento y oportunidades. Es un momento para reforzar valores, construir una relación más madura y conocer a los hijos desde una nueva perspectiva. Prepararse con información, empatía y apertura permite vivir la adolescencia como un proceso de transformación positiva para toda la familia.

