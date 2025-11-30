Esther Pons. Comisaria de 'El despertar a la vida': “La infancia y la adolescencia marcan el camino a la edad adulta”

Pregunta.-Cómo definiría la cultura egipcia?

Respuesta.–Definiría primero cómo era la sociedad egipcia para entender cómo era su cultura. Era una sociedad muy jerarquizada y piramidal. Por encima de todo, estaba la figura del faraón, el que tenía el poder absoluto de Egipto y era el representante de los dioses en la tierra. Sobre él recaía la responsabilidad del país. Por debajo, se hallaban los sacerdotes, la aristocracia y los nobles, y finalmente el pueblo, en su mayoría rural. Culturalmente era una sociedad muy avanzada que nos ha dejado un importante y riquísimo patrimonio arqueológico e histórico, sobre todo, desde el punto de vista religioso y funerario. Como ejemplo de ello tenemos los monumentales y numerosos templos, así como las tumbas reales y de los nobles. Pero, tampoco podemos olvidar la gran cantidad de objetos de cultura material que han llegado hasta nosotros procedentes de todos los estamentos sociales, así como de textos, sobre todo, papiros, que nos proporcionan una relevante información sobre esta antigua cultura del país del Nilo.

P.–Para las personas que acudan a visitar la exposición, ¿qué consejos le daría para que apreciaran en su totalidad lo que van a ver, sentir y experimentar?

R.–Nuestro objetivo principal al elegir este tema sobre la infancia y la adolescencia en el antiguo Egipto es dar un mayor valor a estas etapas en la vida de los antiguos egipcios, puesto que no podemos olvidar que marcaron su futuro como adultos. Nos gustaría que el visitante diera un paso de gigante hacia el pasado de los antiguos egipcios y que de alguna manera se sintiese “como una auténtico egipcio/egipcia“. Así podrá comprender y conocer lo mejor posible como eran estas primeras etapas en la vida de los egipcios. A pesar de que se ha escrito mucho sobre el antiguo Egipto, también es verdad que en muchos aspectos, como es el tema de esta exposición, es un gran desconocido. Es muy importante que el visitante valore cada una de las casi 200 piezas que integran la exposición porque todas ellas conforman de una manera u otra estas primeras etapas.

P.–¿En qué hemos evolucionado respecto a Egipto y en qué aspectos nos hemos estancado?

R.–Estamos en una sociedad más libre y avanzada, pero seguimos teniendo asignaturas pendientes. En el caso de la infancia y la adolescencia, tenemos que valorar mucho más estas etapas, ser conscientes de que éstas marcan e influyen de manera notable el camino a la edad adulta. Si no sabemos, no podemos o no queremos valorarlas como se merecen, no conseguiremos nunca una sociedad libre y respetuosa con el diferente. El futuro de cualquier sociedad son los niños y los jóvenes, y nuestro deber como sociedad es protegerlos y proporcionarles afecto, las herramientas y los valores necesarios para cuando sean adultos.