El cardiólogo Aurelio Rojas muestra cómo hacer el test con la linterna del móvil que puede alertar un problema de corazón

Las redes sociales son un altavoz y, esta vez, el cardiólogo Aurelio Rojas nos muestra cómo hacer una prueba con la linterna del móvil que podría alertar sobre un problema de corazón. Igualmente, aclara que no se trata de un diagnóstico y que si se observa de una forma repetida y clara, siempre y cuando aparezca también la fatiga, falta de aire o se tenga antescedentes cardíacos, se debería acudir a un especialista.

El problema que se podria encontrar después de realizar dicha prueba sería la insuciencia aórtica que es una enfermedad valvular que en la mayoría de ocasiones no da sintomas hasta que no se encuentra en fases avanzadas.

Qué es la insuficiencia aórtica

También conocida como regurgitación aórtica, es una enfermedad valvular del corazón que se caracteriza por el cierre incompleto de la válvula aórtica durante la diástole. Esta alteración permite que parte de la sangre que ha sido expulsada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta regrese nuevamente al ventrículo, lo que genera una sobrecarga de volumen y un esfuerzo adicional para el corazón. Con el tiempo, esta situación puede provocar cambios estructurales y funcionales en el miocardio, afectando la capacidad del corazón para bombear sangre de manera eficiente.

La válvula aórtica cumple un papel fundamental en la circulación sanguínea, ya que regula el paso de la sangre oxigenada desde el corazón hacia el resto del cuerpo. En condiciones normales, esta válvula se abre durante la sístole para permitir la salida de la sangre y se cierra completamente durante la diástole para evitar el reflujo. En la insuficiencia aórtica, este mecanismo falla, lo que da lugar a la regurgitación sanguínea. Dependiendo de la cantidad de sangre que regresa y de la velocidad con la que se desarrolla la enfermedad, la insuficiencia aórtica puede ser aguda o crónica.

Causas de la insuficiencia aórtica

Entre las más frecuentes se encuentran las enfermedades congénitas, como la válvula aórtica bicúspide, que predispone a un deterioro temprano de la válvula. También pueden causarla enfermedades adquiridas como la fiebre reumática, la endocarditis infecciosa, la degeneración valvular asociada al envejecimiento y las enfermedades del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan. Además, la dilatación de la raíz aórtica, que puede deberse a hipertensión arterial o aneurismas, también puede impedir el cierre adecuado de la válvula.

En sus etapas iniciales, la insuficiencia aórtica crónica puede ser asintomática, ya que el corazón compensa el volumen adicional mediante la dilatación del ventrículo izquierdo y el aumento de la fuerza de contracción. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta compensación se vuelve insuficiente y comienzan a aparecer los síntomas. Los más comunes incluyen disnea de esfuerzo, fatiga, palpitaciones, dolor torácico y, en fases avanzadas, disnea en reposo y signos de insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia aórtica aguda, los síntomas suelen ser más graves y de aparición súbita, como dificultad respiratoria intensa e hipotensión, lo que constituye una urgencia médica.

El tratamiento de la insuficiencia aórtica depende de la causa, la gravedad y la presencia de síntomas. En los casos leves o asintomáticos, puede ser suficiente un seguimiento médico regular y el control de factores de riesgo como la hipertensión arterial. En situaciones más avanzadas, el tratamiento farmacológico puede ayudar a reducir la carga de trabajo del corazón, aunque no corrige el problema valvular. Cuando la enfermedad es grave o aparecen síntomas significativos, el tratamiento definitivo suele ser quirúrgico, mediante la reparación o el reemplazo de la válvula aórtica.

Cómo se hace la prueba de la linterna

En una habitación con poca luz, se coloca la linterna del móvil directamente sobre la punta del dedo índice. Después de unos segundo se observa que sucede. Normalmente, se debe ver una luz roja uniforme, pero si ves el pulso del corazón a través de la luz, sincronizado con cada latido puede ser que se padezca una insuficiencia aórtica.

Referencias bibliográficas:

Vídeo del cardiólogo Aurelio Rojas sobre la prueba con la linterna del móvil que alerta de problemas de corazón: https://www.tiktok.com/@doctorrojass/video/7588525813566360854