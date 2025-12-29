Esta psicóloga explica cuáles son los tres errores más comunes sobre poner límites a los niños

La crianza es muy difícil y muchos padres pierden la paciencia con sus hijos porque no saben cómo actuar en determinadas situaciones. Durante la infancia y la adolescencia es muy importante poner límites, pero a su vez, si no se sabe cómo hacerlo se pueden cometer errores fácilmente. La psicóloga infantil Jessica Torricos indica cuáles son los más frecuentes y muestra alternativas para no caer en ellos.

Estos límites no son castigos ni formas de control excesivo, sino herramientas que ayudan a los menores a sentirse seguros, comprendidos y guiados. A través de ellos, los niños y adolescentes aprenden a convivir con otros, a regular su conducta y a desarrollar responsabilidad y autocontrol.

Desde la infancia, los límites permiten que los niños comprendan qué se espera de ellos y cuáles son las normas básicas de convivencia. Cuando un niño sabe hasta dónde puede llegar, se siente más tranquilo, ya que el mundo deja de parecerle impredecible. Los límites claros y coherentes ayudan a diferenciar lo que está bien de lo que no, y favorecen el desarrollo de valores como el respeto, la empatía y la honestidad. Por el contrario, la ausencia de límites puede generar inseguridad, confusión y dificultades para aceptar normas en otros espacios, como el colegio.

En la adolescencia, poner límites sigue siendo igual de importante, aunque deba hacerse de una manera distinta. En esta etapa, los jóvenes buscan autonomía, cuestionan la autoridad y desean tomar sus propias decisiones. Sin embargo, esto no significa que no necesiten normas. Al contrario, los límites actúan como una guía que los protege de riesgos y los ayuda a asumir las consecuencias de sus actos. Un adolescente con límites claros aprende que la libertad va de la mano de la responsabilidad.

Es fundamental que los límites se establezcan desde el respeto y el diálogo. Explicar las razones detrás de una norma permite que los niños y adolescentes la comprendan mejor y no la vean solo como una imposición. Además, los límites deben ser coherentes y constantes. Si una regla cambia según el estado de ánimo del adulto, pierde su valor educativo. También es importante que los adultos den el ejemplo, ya que los menores aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice.

Otro aspecto clave es que los límites deben ser adecuados a la edad y al nivel de desarrollo. No se puede exigir lo mismo a un niño pequeño que a un adolescente. A medida que crecen, es necesario flexibilizar ciertas normas y permitirles mayor participación en la toma de decisiones. Esto fortalece su autoestima y su capacidad para pensar de manera crítica.

Cuáles son los errores más comunes

Esta psicóloga explica que para crecer dentro de relaciones sanas se deben establecer límites que establezcan cuáles son los roles de cada miembro de la familia. En cuanto a los errores expone cuáles son los más comunes y muestra alternativas de comportamiento y cómo afecta al niño si no se lleva a cabo correctamente.

Error número 1. Poner límites gritando . He dicho que apagues la tele. ¿Por qué? Porque lo digo yo. En este caso, el niño obedecerá por miedo, no porque entiende la norma. Acércate a él, mírale a los ojos y dile, ahora apagamos la tele porque es hora de cenar. Luego, cuando termines, te daré 5 minutos más.

. He dicho que apagues la tele. ¿Por qué? Porque lo digo yo. En este caso, el niño obedecerá por miedo, no porque entiende la norma. Acércate a él, mírale a los ojos y dile, ahora apagamos la tele porque es hora de cenar. Luego, cuando termines, te daré 5 minutos más. Error número 2. Ceder después de haber dicho que no . Hoy no hay galletas antes de cenar. 5 minutos después le das las galletas para que no llore. En este caso, el niño aprenderá que insistir y llorar funcionan. Solución. Mantén el límite y ofrece alternativas. Por ejemplo, no te doy galletas, pero puedes elegir entre manzanas o peras.

. Hoy no hay galletas antes de cenar. 5 minutos después le das las galletas para que no llore. En este caso, el niño aprenderá que insistir y llorar funcionan. Solución. Mantén el límite y ofrece alternativas. Por ejemplo, no te doy galletas, pero puedes elegir entre manzanas o peras. Error número 3. Confundir límites con amenazas. Si no haces caso, te tiro los juguetes. Esto lo único que va a generar es miedo y resentimiento. No va a aprender nada. Solución, dale una respuesta lógica. Si no recoge los juguetes, cuando quiera jugar nuevamente no los vas a tener a mano porque están perdidos.

Referencias bibliográficas: