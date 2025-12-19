Estos son los mejores juegos de mesa para niños y adolescentes con altas capacidades según esta psicóloga

El desarrollo de las altas capacidades en niños y adolescentes puede comprenderse desde una perspectiva psicológica como un proceso dinámico en el que interactúan factores cognitivos, emocionales, sociales y contextuales. Las altas capacidades no se reducen únicamente a un alto coeficiente intelectual, sino que abarcan un perfil complejo que incluye habilidades cognitivas avanzadas, creatividad, motivación y una forma particular de percibir y relacionarse con el entorno.

Desde el punto de vista cognitivo, los niños y adolescentes con altas capacidades suelen mostrar un desarrollo temprano y acelerado de procesos como el razonamiento abstracto, la memoria, la comprensión verbal o la capacidad para establecer relaciones complejas entre ideas. Este desarrollo no siempre es homogéneo: es frecuente que el nivel intelectual sea muy superior al desarrollo emocional o social. Esta diferencia puede generar dificultades de adaptación si el entorno no comprende ni acompaña adecuadamente sus necesidades.

En el plano emocional, la psicología destaca que muchos menores con altas capacidades presentan una elevada sensibilidad emocional e intensidad afectiva. Suelen experimentar emociones de manera profunda y reflexionar tempranamente sobre temas existenciales, morales o sociales. Esta intensidad puede favorecer una gran empatía y sentido de la justicia, pero también puede aumentar la vulnerabilidad ante la frustración, el perfeccionismo o la autoexigencia excesiva. Por ello, el acompañamiento emocional es clave para un desarrollo equilibrado.

El desarrollo social también juega un papel fundamental. Algunos niños y adolescentes con altas capacidades pueden sentirse diferentes, lo que en ocasiones dificulta la integración social. Prefieren interactuar con personas mayores o compartir intereses poco comunes para su edad. Desde la psicología se subraya la importancia de fomentar habilidades sociales y de crear contextos en los que puedan relacionarse con iguales intelectuales, favoreciendo así un sentimiento de pertenencia y aceptación.

La motivación es otro elemento central en el desarrollo de las altas capacidades. Cuando el entorno escolar y familiar estimula la curiosidad, el pensamiento crítico y la autonomía, estos niños suelen mostrar una gran motivación intrínseca por aprender. Sin embargo, si el contexto es poco desafiante o no reconoce sus necesidades, puede aparecer desmotivación, aburrimiento e incluso bajo rendimiento, un fenómeno conocido como fracaso escolar en altas capacidades.

Desde una perspectiva psicológica, el papel del entorno es decisivo. La familia, la escuela y la sociedad influyen directamente en cómo se desarrollan y expresan las altas capacidades. Un enfoque adecuado no busca presionar ni exigir logros excepcionales, sino ofrecer apoyo, comprensión y oportunidades de desarrollo integral.

Los mejores juegos de mesa para potenciar el talento de niños y adolescentes con altas capacidades

La psicóloga Arie explica cuáles son los mejores para desarrollar el talento de los niños y adolescentes con altas capacidades. Igualmente, son juegos a los que pueden jugar todos y es perfecto para entrenar el cerebro también en la edad adulta.

Orbito: un juego de mesa de estrategia y agilidad mental en el que dos jugadores tienen que intentar alinear las canicas en un tablero para formar cuatro en raya. Este juego exige pensar varios pasos por adelantado, anticipar movimientos y reaccionar con rapidez. Por lo tanto, se trabaja la atención, la planificación y la velocidad de procesamiento.

un juego de mesa de estrategia y agilidad mental en el que dos jugadores tienen que intentar alinear las canicas en un tablero para formar cuatro en raya. Este juego exige pensar varios pasos por adelantado, anticipar movimientos y reaccionar con rapidez. Por lo tanto, se trabaja la atención, la planificación y la velocidad de procesamiento. Concept . En este juego no se puede hablar, solamente utilizar unos iconos para que los demás adivinen la idea o el concepto que se tiene en mente.

. En este juego no se puede hablar, solamente utilizar unos iconos para que los demás adivinen la idea o el concepto que se tiene en mente. Dixit: un juego visual con ilustraciones abstractas en el que los jugadores tienen que intentar asociar cada imagen a una frase o un concepto creativo. Por lo tanto, en este juego no existe solo una respuesta correcta, ya que las interpretaciones son infinitas. Nos sirve para trabajar la creatividad, la empatía y la imaginación.

Referencias bibliográficas: