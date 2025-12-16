Este psicólogo explica por qué no se debe dar dinero por Navidad a los adolescentes: "Ahí no hay un regalo"

Se acerca la Navidad y una de las mayores preocupaciones de los padres es acertar con los regalos de los adolescentes. Muchos de ellos deciden dar dinero o, simplemente, aquellas cosas que han enviado directamente a través de un enlace sin preocuparse por sus gustos. En una sociedad donde la vida está marcada por la inmediatez es importante encontrar tiempo de calidad.

El psicólogo Alfonso Navarro analiza por qué esto no es una buena opción y qué alternativas podemos ofrecerle. "El problema no es que recibe lo que quiere, sino que no hay una intención ni una conexión emocional" explica. Sería mucho más fácil regalar dinero o aquellas cosas que piden sin buscar otras cosas, pero sería una simple transacción en las que ellos piden y los padres pagan. Para cualquier otro día del año no estaría mal, pero ni en Navidad ni en los cumpleaños debería repetirse este patrón.

Durante la adolescencia, los padres dicen que es muy complicado establecer un vínculo con sus hijos. Esto es un motivo por lo que muchos de ellos acuden a consulta. Hacer este tipo de regalos puede fomentar a ello, ya que no son capaces de saber los gustos que tienen sus propios hijos, simplemente porque no han tenido el tiempo suficiente para averiguarlo. Realmente, estas acciones marcan la diferencia.

Otros regalos que se tienen que mostrar siempre son los mensajes, sobre todo, los más cariñosos. Desde un te conozco a través de las acciones representadas en un regalo, un te quiero y un pienso en ti. Sin duda, "eso genera un vínculo muy fuerte entre las personas, ya no solo entre padres e hijos", aclara el psicólogo.

La regla de los cuatro regalos

Otra de las cuestiones que se plantean los padres es cuántos regalos deben hacer a sus hijos. Existe una teoría que lo confirma: la teoría de los cuatro regalos. No se deben regalar por el mismo miembro de la familia ni tampoco debe ser ese número exacto, pero si alguno más o uno menos. La idea principal es que no se debe cargar a los más pequeños con muchos. Esto es porque al final su felicidad se reduce a que se mide en la cantidad que hayan recibido.

Según los psicólogos puede tener consecuencias muy negativas. En primer lugar, los pequeños que reciben muchos regalos son menos tolerantes a la frustración. Cuando no se cumple lo que quieren esto se acaba convirtiendo en una espiral de enfado irracional. La valoración es otra de las características a la que aspiran los niños que reciben muchos regalos. Básicamente, porque no les dan la importancia necesaria, incluso pierden el entusiasmo y el interés.

Tener muchos regalos también puede poner límites a la imaginación. Al tener tantos es difícil concentrarse en todos ellos y, por lo tanto, al final no juega con ninguno de ellos. Por no hablar del falso mensaje de que el sinónimo de felicidad es que te regalen y tener muchas cosas. Así es como se educa a los más pequeños desde una visión consumidora y, sobre todo, el quererlo todo inmediatamente.

