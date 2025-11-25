La solidaridad se sienta a la mesa para apoyar a los adolescentes con cáncer del Virgen del Rocío

Farmaliberty y la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía (Andex) celebrarán el próximo jueves 27 de noviembre a las 20:00 horas la cena benéfica Horizonte Adolescente, un evento solidario que tendrá lugar en Las Setas de Sevilla con el objetivo de recaudar fondos para reforzar el apoyo psicológico en la Planta Zero del Hospital Universitario Virgen del Rocío, la unidad diseñada específicamente para adolescentes con diagnóstico oncológico.

La iniciativa, impulsada por el grupo de 59 farmacias Farmaliberty, busca fortalecer un proyecto pionero nacido para cubrir una necesidad real: ofrecer a los pacientes adolescentes un entorno adaptado a su etapa vital, con un acompañamiento emocional especializado que complemente su tratamiento médico. La Planta Zero se ha consolidado como un espacio innovador que reconoce la singularidad de este grupo de edad, situado entre la infancia y la adultez, y que requiere una atención integral y diferenciada.

Con la celebración de Horizonte Adolescente, Farmaliberty reafirma su compromiso con la responsabilidad social y con el impulso de acciones que generan un impacto directo en la vida de las personas. El encuentro reunirá a farmacias, empresas y entidades institucionales de ámbito nacional que se han sumado a esta causa mediante su colaboración y patrocinio.

"El papel de la farmacia va mucho más allá del mostrador. Con Horizonte Adolescente reafirmamos nuestro compromiso con proyectos que promueven la salud emocional y el acompañamiento, especialmente en momentos en los que el apoyo humano es tan necesario como el tratamiento médico", destaca Iñigo Asenjo, CEO de Farmaliberty.

Entre las entidades que integran esta red solidaria se encuentran Cantabria Labs, L’Oréal, Perrigo, Pranarom, Uriach, Théa, Pierre Fabre, Patyka, Segle, Iuver, Suavinex, IVB, Prodeco, Luxmetique, Moncho Moreno, Mooiza, Bidafarma, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Sevilla y Cádiz, además de marcas y empresas comprometidas como Casilda Finat, Ceramic, Rocío Peralta, Víctor del Valle, Mijas Golf, Firmm, Shamuk, Williams & Humbert, Magnolia Comunicación y Marketing, Torre Tavira o Michonet, entre otras.

Asimismo, para quienes no puedan asistir a la cena, Farmaliberty ha habilitado la Fila Cero, disponible a través de su página web, que permite realizar donaciones destinadas íntegramente a garantizar la continuidad del programa de apoyo psicológico impulsado por Andex.

La cena benéfica “Horizonte Adolescente” aspira a convertirse en mucho más que un evento solidario: una oportunidad para transformar realidades y acompañar a los jóvenes que atraviesan un proceso oncológico. Cada aportación —presencial o a través de Fila Cero— contribuirá a construir un futuro más humano, empático y comprometido con el bienestar emocional de los adolescentes que se enfrentan a la enfermedad.