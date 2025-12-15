"La hiperglucemia del estrés se puede dar con más frecuencia entre los 40 y 50 años", explica este médico experto en diabetes

La diabetes afecta a uno de cada nueve adultos a nivel mundial. Esto depende de la región, pero en España es una de las más altas y se prevé que esto aumente, siendo un total de 850.000 personas aproximadamente en 2050. Uno de los grandes factores son la obesidad y los estilos de vida poco saludables que se llevan a cabo en la actualidad. Otra de las preguntas es si el estrés también puede influir. El doctor Jorge Navarro Pérez, coordinador del grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.

En primer lugar, antes de saber si influye o no, se debe diferenciar si el paciente tiene diabetes o no. Esto puede afrontar una situación de estrés. "Afrontar una enfermedad grave, crónica que puede generar estrés permanente, básicamente, porque piensa que tiene que estar toda la vida mirándose los niveles de glucemia y las complicaciones que pueden aparecer", explica el doctor Jorge Navarro.

Entonces luego hay que diferenciar la tipo 1 de la tipo 2. "La tipo 1 son gente joven, como sabes, que tienen un problema pancreático, pero que no tienen un mal estilo de vida, simplemente que heredan esa situación muy joven, y bueno, ya a partir de ahí, para siempre tienen que estar manejando insulinas y, eso es muy complicado", aclara.

En cambio, la tipo 2 es lo contrario, son gente más mayor que por un mal estilo de vida, normalmente sedentarismo y obesidad, desemboca en esta enfermedad. Por ello, en estas personas también puede influir el estrés. "Los médicos les comentamos que tienen que perder peso y hacer ejercicio físico, cuando no lo han hecho prácticamente nunca", explica. Es decir, llegan a los 40, 50, 60 años y, por eso, puede aparecer la diabetes. Igualmente, el estrés no es una causa de diabetes, pero si un factor que puede influir.

Qué es la hiperglucemia del estrés

Se denomina a las personas que de repente son diabéticos, pero por una situación de estrés, pues les sube el azúcar a cifras altas y tienen que pincharles insulina para bajarla. "En la diabetes tipo 2, que sea un individuo joven, pero con sobrepeso por el sedentarismo, pues podría contribuir ese estrés a que se precipite la aparición de la diabetes que en lugar de aparecerle años más tarde aparezca más pronto", concluye.

Se debe a hormonas como cortisol y adrenalina, que elevan la producción de glucosa y reducen la acción de la insulina. Suele resolverse al controlar el factor desencadenante principal.

La denominada hiperglucemia del estrés se suele dar con más frecuencia entre los 40-50 años. Normalmente, en individuos que llevan una vida laboral estresante. Según explica el doctor Jorge Serrano, "hay dos tipos de enfoques del estrés: uno sería, lo que hemos comentado, a una persona que le acabas de decir que tiene diabetes y que tiene que estar para siempre vigilando y claro, eso le suena que puede quedar ciego, amputarle una pierna, etc. Por lo que todo eso le genera una situación de estrés y otro es el estrés, digamos añadido por las circunstancias laborales, etc".

Cuáles son los tratamientos más innovadores

En la actualidad, existen unos sensores que sustituyen a los que miden los niveles de azúcar con las tiras de glucemia, a través del pinchazo que se realizaba el paciente cada ciertas horas desde casa. Estos nuevos sensores miden durante todo el día y se puede saber exactamente cómo es el nivel de azúcar. Si hay estrés, el paciente se puede calcular el nivel y comprobar si se eleva en esos momentos y si su diabetes está ligada.