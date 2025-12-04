Diabetes y muerte súbita: un estudio danés analiza su relación y cómo varía el riesgo según la edad

Muchas personas padecen diabetes, tanto tipo 1 y tipo 2. Así que siempre es objeto de estudio y se le relaciona con otras enfermedades o se desvelan nuevos tratamientos que amenice los efectos que provoca en los individuos. En el más reciente se ha relacionado con la muerte súbita que es un cuadro que supone un fallecimiento repentino e inesperado por un problema cardíaco.

Esta se da con poca frecuencia entre la población más joven y aparentemente sanas, porque realmente puede surgir cualquier problema de un momento a otro. Este estudio danés ha sido publicado en el European Heart Journal y concluye que las personas que padecen diabetes tienen una esperanza de vida más corta y existen riesgos más altos en las personas menores de 50 años.

Aunque se ha publicado recientemente, estos datos corresponden a la población danesa de 2010. En concreto, los investigadores analizaron a casi 55 mil fallecidos durante ese mismo año en ese país. De todos ellos, casi siete mil personas sufrieron una muerte súbita.

Así se pudo encontrar el origen de que esta causa afectaba casi cuatro veces más a las personas con diabetes tipo 1 y se duplicaba en aquellas con tipo 2. Esta diferencia fue más notable en la población más joven, ya que las personas que padecen esta enfermedad y tienen menos de 50 años cuentan con más riesgo de sufrir un episodio cardiovascular.

El autor recuerda que se trata de un estudio observacional que indica que hay una relación entre ambas enfermedades, pero no se puede demostrar que una cause la otra. La muerte súbita es difícil de predecir y prevenir, pero con este estudio se refuerza la importancia de que las personas con diabetes tienen que estar siempre bajo supervisión para reducir el riesgo de episodio cardiovascular.

Cómo aparece la diabetes y qué tratamientos existen actualmente

La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre. Este problema surge cuando el cuerpo no produce suficiente insulina, no la utiliza adecuadamente o presenta una combinación de ambas situaciones. La insulina es una hormona fabricada por el páncreas cuya función principal es permitir que la glucosa ingrese a las células para ser utilizada como fuente de energía. Cuando este proceso falla, la glucosa se acumula en la sangre y, con el tiempo, puede causar daños en diversos órganos y sistemas.

La aparición de la diabetes varía según su tipo. En la diabetes tipo 1, el sistema inmunitario ataca por error a las células beta del páncreas, responsables de producir insulina. Aunque las causas exactas no se conocen por completo, se cree que intervienen factores genéticos y desencadenantes ambientales, como infecciones virales. Esta forma suele manifestarse en la infancia o adolescencia, aunque también puede aparecer en adultos.

En la diabetes tipo 2, que es la forma más común, el problema surge por resistencia a la insulina. En este caso, el cuerpo produce insulina, pero las células no responden adecuadamente a ella. Con el tiempo, el páncreas puede agotarse y disminuir su producción. La aparición de la diabetes tipo 2 está vinculada a factores genéticos, pero también a hábitos de vida como el sedentarismo, el sobrepeso, la mala alimentación y el estrés. Suele desarrollarse en adultos, aunque cada vez se diagnostica más en personas jóvenes debido a cambios en los estilos de vida.

También existe la diabetes gestacional, que aparece durante el embarazo debido a cambios hormonales que generan resistencia a la insulina. Aunque por lo general desaparece después del parto, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro tanto para la madre como para el bebé.

En cuanto a los tratamientos actuales, estos buscan mantener los niveles de glucosa dentro de rangos saludables y prevenir complicaciones. En la diabetes tipo 1, el tratamiento indispensable es la insulina. Se administra mediante inyecciones o bombas de infusión que regulan la dosis de manera continua. También se utilizan sistemas de monitoreo continuo de glucosa, que permiten ajustes más precisos del tratamiento.

Referencias bibliográficas:

Estudio que relaciona la diabetes y la muerte súbita: https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehaf826/8347763