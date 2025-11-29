"Si tienes antecedentes familiares de infarto precoz o muerte súbita por debajo de los 55 años la probabilidad de tener la lipoproteína alta es mayor", según este cardiólogo

La lipoproteína ha quedado relegada a un segundo plano durante muchos años. Sin embargo, en las últimas décadas ha ganado importancia y desde el ámbito de la medicina, se recomienda medirla al menos una vez en la vida. De hecho, desde la Asociación de Cardiología Preventiva de la Sociedad Española de Cardiología se quiere concienciar sobre este tipo de colesterol que cuenta con un factor de riesgo genético en la enfermedad cardiovascular.

Las lipoproteínas son sustancias que transportan el colesterol en la sangre. Existen dos tipos; lipoproteinas de alta densidad que es conocida como colesterol HDL y lipoproteinas de baja intensidad conocido como colesterol LDL. La presidenta de la Asociación de Cardiología Preventiva de la SEC explica que "Es un LDL al que se le añade proteína, la apo (a) que tiene unas características especiales como que se herede y que intervenga en procesos proinflamatorios y protrombóticos, así como incrementar de forma precoz el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio o accidente cerebral vascular isquémico".

La lipotropina no se reduce como puede hacerlo el colesterol LDL como una dieta, el ejercicio físico y la medicación para reducir los lípidos. Su cantidad viene determinada genéticamente y puede variar a lo largo de la vida, pero muy poco. Por ello, una de cada cinco personas la tienen alta, aunque la mayoría no lo sabe.

Cuándo se considera que está alta la lipoproteína

Se considera que esta alta la lipoproteína cuando sobrepasa los 50 mg/dl, aumentando el riesgo cardiovascular. La alimentación y el ejercicio físico no afectan a los niveles y las opciones de tratamiento son muy limitadas. Así que la solución que se da es controlar el resto de factores de riesgo y siempre prestar atención a todo. Se debe evitar la obesidad y controlar los niveles de presión arterial y glucosa en sangre.

Cómo medir la lipoproteína

Desde la Asociación de Cardiología Preventiva de la SEC se expone que la lipoproteína (a) no se puede medir en una analítica convencional. Igualmente, esta se debe medir porque una persona puede tener los niveles de colesterol normales y, sin embargo, tener elevada la lipoproteína (a).

En ese caso, se debe comunicar a la familia directa, es decir, los padres, hermanos e hijos. Estos deberán hacerse análisis que la midan y conocer la situación personal de cada uno.

El análisis consiste en extraer una muestra de sangre de una vena de un brazo usando una aguja muy pequeña. Se coloca en un tubo de ensayo o un frasquito. Se necesita estar en ayuna al menos 9 o 12 horas. A los cinco años, se tiene el mismo nivel de lipoproteínas que un adulto y esto permanece así el resto de la vida.

Por qué se necesita un análisis de lipoproteína (a)

Existen varios factores que implican que debamos tener en cuenta hacernos un análisis de lipoproteina. Estos son: El historial familiar con respecto a enfermedades cardiovasculares o circulatorias tempranas; el colesterol LDL; una enfermedad cardiovascular o circulatoria propia; signos de hipercolesterolemia familiar.

