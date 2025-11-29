Cinco claves para acabar con la rumiación y dejar los bucles atrás según los psicólogos

Muchas veces nos preocupamos por cosas externas y parecen que esos temas no salen de nuestra cabeza. Se trata del fenómeno de la rumiación mental que se encarga de los pensamientos obsesivos, por ejemplo en el trastorno obsesivo-compulsivo. Una de sus características son sus pensamientos repetitivos, invasivos y contraproducentes.

En esta situación, el individuo revisa, analiza y cuestiona las situaciones y busca respuestas y soluciones a los problemas que muchas veces no tienen una resolución. Con una perspectiva médica, puede tener consecuencias negativas para la salud. Desde una exacerbación de la ansiedad hasta la profundidad de estados depresivos, insomnio y deterioro en la capacidad de la resolución de problemas.

El acto de rumiar consume mucha energía, sin dejar espacio al pensamiento productivo y el descanso mental. Esta afección es difícil de interrumpir. Igualmente, si se tiene un reconocimiento adecuado y una intervención temprana con un especialista, se podrá romper el círculo.

Una de las ayudas puede ser la terapia cognitivo-conductual que es una de las intervenciones más efectivas. Los individuos aprenden a reconocer y desafiar los pensamientos negativos y desarrollan habilidades de afrontamiento más efectivas y redirigir la atención a otras actividades y pensamientos más productivos.

Cinco claves para cortar la rumiación

Abandonar estos pensamientos negativos no resulta nada fácil, pero gracias a las cinco recomendaciones del psicólogo Christian Payá será más llevadero.

Identificar cuando se entra en bucle : Cuando tengamos esos pensamientos negativos una y otra vez posiblemente estemos entrando en bucle. Además, nos costará prestar atención a otros temas y nos encontramos ausente mentalmente.

: Cuando tengamos esos pensamientos negativos una y otra vez posiblemente estemos entrando en bucle. Además, nos costará prestar atención a otros temas y nos encontramos ausente mentalmente. Hacernos preguntas, pero sin dar muchas vueltas como solución : Será complicado encontrar un término medio, pero hacernos preguntas reflexionando en profundidad es muy útil. Se trata de un punto que puede ser traicionero y se puede confundir la tendencia a la rumiación con parecer más productivos. De hecho, la mayoría de ocasiones el no darle importancia a esos problemas puede derivar en general malestar.

: Será complicado encontrar un término medio, pero hacernos preguntas reflexionando en profundidad es muy útil. Se trata de un punto que puede ser traicionero y se puede confundir la tendencia a la rumiación con parecer más productivos. De hecho, la mayoría de ocasiones el no darle importancia a esos problemas puede derivar en general malestar. Cortar la rumiación y mantener firmeza en la decisión: Aunque se corte con ese bucle y los pensamientos negativos, se debe tener en cuenta el porqué se ha hecho y los beneficios que pueden tener dejarlo de lado. Por lo tanto, se debe tener firmeza en esos pensamientos.

Aunque se corte con ese bucle y los pensamientos negativos, se debe tener en cuenta el porqué se ha hecho y los beneficios que pueden tener dejarlo de lado. Por lo tanto, se debe tener firmeza en esos pensamientos. Usar alguna palabra o mantra : Un ejemplo que aporta el psicólogo es "Basta" y acompañarlo de un gesto. No es necesario que se haga en voz alta, sino que simplemente hacerlo mentalmente ayudará. Así se pondrá ignorar o dejar de dirigir la atención a esos problemas que nos preocupan y por los que entramos en bucle. Un mantra ayuda a mantenernos enfocados en un tema. Usarlo con la meditación puede ser un gran recurso. Al principio se usará más frecuentemente, pero con el tiempo pasará a un segundo plano.

: Un ejemplo que aporta el psicólogo es "Basta" y acompañarlo de un gesto. No es necesario que se haga en voz alta, sino que simplemente hacerlo mentalmente ayudará. Así se pondrá ignorar o dejar de dirigir la atención a esos problemas que nos preocupan y por los que entramos en bucle. Un mantra ayuda a mantenernos enfocados en un tema. Usarlo con la meditación puede ser un gran recurso. Al principio se usará más frecuentemente, pero con el tiempo pasará a un segundo plano. Hacernos la siguiente pregunta: La mejor opción para darle importancia a la rumiación, es preguntarse que haríamos en el caso de que un niño cercano a nosotros esté metido en un bucle con pensamientos que le preocupan. Seguramente, la respuesta sería que escucharíamos las preocupaciones y transmitiríamos una sensación de tranquilidad y que es normal que todos nos preocupemos por algo en alguna ocasión. Esto se lo tendría que aplicar uno mismo, pero sin dialogar demasiado con uno mismo para no darle mucha importancia al problema.

Para completar todas estas ideas, se debe aprender a soltar emociones acumuladas y expresar todas las emociones que pueden acabar en rumiación. Si nosotros solos no podemos afrontar el bucle, la terapia es una buena solución. El especialista ayudará a encontrar los puntos ciegos.

