Cinco síntomas que indican que tienes el cortisol alto: "El exceso no se nota como ansiedad, sino que se disfraza con cosas que normalizaste"

El cortisol o, conocido coloquialmente como la hormona del estrés, afecta a muchas personas. Una de las causas es la ansiedad, aunque no la única. El médico experto en salud integral Rodrigo Arteaga, ha señalado cuáles son los cinco síntomas por la que se produce una subida y cómo puede afectar a la salud. Sin embargo, también muestra cómo bajarlo con habitos fáciles y muy sencillos.

Por sí sola no es mala, pero en exceso si resulta peligrosa. Esta nos ayuda a despertarnos, concentrarnos y reaccionar. Las principales causas pueden ser el exceso de preocupaciones, no descansar bien o, simplemente, no darnos pausas durante el día.

Qué es el cortisol

Es una hormona esteroidea que pertenece al grupo de los glucocorticoides y es producida por la glándula suprarrenal, situada sobre los riñones. En la ciencia, se le conoce como una de las principales hormonas relacionadas con la respuesta al estrés del organismo.

Su producción está regulada por el eje hipotálamo–hipófisis–suprarrenal (HHS). Cuando el cerebro percibe una situación de estrés, el hipotálamo libera una sustancia llamada CRH (hormona liberadora de corticotropina), que estimula a la hipófisis para secretar ACTH (hormona adrenocorticotrópica). Esta, a su vez, actúa sobre las glándulas suprarrenales, provocando la liberación de cortisol en el torrente sanguíneo.

El cortisol cumple múltiples funciones esenciales para la supervivencia y el equilibrio interno (homeostasis):

Regula el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas, ayudando a mantener los niveles de glucosa en sangre.

Modula la respuesta inmunitaria y la inflamación, reduciendo procesos inflamatorios excesivos.

Influye en el estado de ánimo, la memoria y la concentración.

Contribuye al control de la presión arterial y al funcionamiento del sistema cardiovascular.

En condiciones normales, el cortisol sigue un ritmo circadiano, con niveles más altos por la mañana (para ayudar a despertar y activar el cuerpo) y más bajos por la noche (para facilitar el descanso). Sin embargo, el estrés crónico, la falta de sueño o ciertos trastornos endocrinos pueden alterar esta regulación, generando consecuencias negativas como aumento de peso, ansiedad, fatiga o debilidad inmunológica.

Cinco síntomas de los picos de cortisol

Te despiertas cansado y con la mente acelerado . Esto se debe a que el sueño profundo se pierde porque el cortisol no baja durante las horas nocturnas.

. Esto se debe a que el sueño profundo se pierde porque el cortisol no baja durante las horas nocturnas. Tienes más grasa abdominal o se te cae el pelo en exceso . Los picos hacen que otras hormanas se desestabilicen y favorece la acumulación del aumento de grasa en el abdomen.

. Los picos hacen que otras hormanas se desestabilicen y favorece la acumulación del aumento de grasa en el abdomen. Se te olvidan las cosas o sientes que la mente va más lenta . Esto se debe a que mucho cortisol afecta a la zona del cerebro que consolida los recuerdos.

. Esto se debe a que mucho cortisol afecta a la zona del cerebro que consolida los recuerdos. Hay cambios en el apetitio . Por un lado, puede haber falta de apetitio o muchos antojos. Esto es porque la presencia de mucho cortisol desregula las hormonas relacionadas con la saciedad y el hambre.

. Por un lado, puede haber falta de apetitio o muchos antojos. Esto es porque la presencia de mucho cortisol desregula las hormonas relacionadas con la saciedad y el hambre. Te enfadas sin una razón aparente. Esa irritabilidad viene liga a que el cuerpo está en un modo de alerta sin que exista un peligro real.

Cinco hábitos que ayudarán a bajar el cortisol

Primero se debe t omar la luz solar cuando nos despertamos y evitar el uso de pantallas al menos una hora antes de irnos a dormir.

cuando nos despertamos y al menos una hora antes de irnos a dormir. Caminar al menos 10 minutos después de comer.

después de comer. Hacer ejercicios de fuerza al menos dos veces a la semana.

Comer sin pantallas .

. Si sientes mucha ansiedad, inhala cuatro segundos por la nariz y exhala seis segundos por la boca para activar la calma en el sistema, y solo es necesario hacerlo durante un minuto.

