Un estudio realizado en Suecia vincula a los lácteos grasos como el queso con menos riesgo de sufrir demencia

El queso entre otros lácteos más grasos siempre han estado en el punto de mira porque no se asociaban con tener una buena salud. Sin embargo, un nuevo estudio ha demostrado los beneficios de estos alimentos, a pesar de su alto contenido en grasas. Se trata de una investigación publicada en Neurology que ha sido desarrollada en Suecia.

Igualmente, los resultados no confirman una relación real, aunque sí que abren un debate y una futura investigación que ponga en duda lo que hasta ahora habían recomendado los expertos en nutrición sobre las grasas y la salud del cerebro. En este estudio, se menciona una posible asociación entre su consumo y un menor riesgo de sufrir demencia.

Esta investigación analizó datos de 27,670 personas afincadas en Suecia y con una edad aproximada de 60 años y en 25 años. En todo ese tiempo, un total de 3.208 individuos sufrieron demencia. De este estudio se pudo sacar algunas conclusiones. Una de ella es que las personas que consumían 50 gramos de queso con alto contenido en grasa al día, tenían un 13% menos de riesgo de sufrir esta enfermedad. Aquellos que mencionaron fue el cheddar, brie o gouda.

La demencia vascular fue otro objeto de estudio y los que seguían en la misma línea consumiendo queso con alto contenido de grasa tenían un 29% de no sufrirla. La crema con alto contenido en grasa, aproximadamente un 30 o un 40%, si se ingería 20 gramos al día se presentaba un 16% menos de riesgo de demencia frente a los que no la consumían.

Los lácteos bajos en grasa forman parte de otro grupo que no experimento cambios y, por lo tanto, no se vio reducida el riesgo de demencia si se tomaba. Dentro de esta familia se encuentra la leche entera o descremada, la mantequilla, el yogur y el kéfir.

El Alzheimer y el queso

Otro dato que mostraba el análisis era que las personas que consumían queso graso y no portaban la variante genética APOE e4 tenían menos riesgo de sufrir Alzheimer, aunque no era un factor seguro. Una limitación que se podía encontrar esta investigación es que todos los pacientes eran suecos, por lo que no se podría medir si realmente ocurre a todas las personas o solo a los individuos que residen allí con unos hábitos de vida muy diferentes a los que tienen los españoles o, incluso, los andaluces.

En este país es muy común que el queso se consuma crudo a diferencia de otros donde en la mayoría de ocasiones se suele cocinar o acompañar con carne.

Además, se debe tener en cuenta con todos los lácteos con alto contenido en grasa tampoco son iguales y que tienen diferentes propiedades y se consume de forma distinta. Este se trata de un ensayo observacional y no es un ensayo controlado. Otro de los datos que arroja esta investigación es que las personas que solían tomar estos productos tenía un mayor nivel educativo, por lo que se presenta otro factor que puede explicar una menor incidencia de demencia.

Cuáles son los factores hasta ahora conocidos que previenen la demencia

Antes de publicarse este estudio, ya se contaba con una serie de factores que previenen el desarrollo de esta enfermedad, reduciendo el riesgo de padecerla. Entre ellas, destacan el mantener una buena presión arterial, controlar el peso, prevenir enfermedades cardiacas o accidentes cerebrovasculares. Esto debe constituirse como prioridad, aunque nos enfoquemos en otros estudios que estén corroborados y aprobados que nos lleven a tener una mejor calidad de vida.

Otra de las cuestiones que surgen a raíz de este estudio, es que durante los 25 años que duro, solo le cogieron a los individuos al principio de la investigación una muestra de la alimentación que llevaban a cabo. Por lo tanto, no resulta tan fiable, puesto que esta puede cambiar a lo largo del tiempo, como detalla la neuróloga Tara Spires Jones, directora del Centro para el Descubrimiento de las Ciencias del Cerebro de la Universidad de Edimburgo.

