Queso cottage: ¿cuáles son los beneficios que puede aportar en nuestros desayunos y comidas?

El queso cottage es un alimento que se ha vuelto muy popular en los últimos años. Además, es una solución saludable y equilibrada con muchas más beneficios para la salud. Su sabor es suave y tiene una textura ligera. La versatilidad en la cocina es otra de sus grandes virtudes, ya que se pueden incluir en muchas recetas como presenta la nutricionista Jone en sus redes sociales. Todas con un aporte extra de proteínas.

¿Qué es el queso cottage?

Es fresco y está elaborado principalmente a partir de la cuajada de la leche de vaca. A diferencia de los quesos maduros, no pasa por un proceso de maduración prolongado, lo que le confiere un sabor suave, ligeramente ácido y una textura granulada característica. Generalmente se prepara con leche descremada o parcialmente descremada, lo que explica su bajo contenido de grasa en comparación con otros quesos. Aunque resulta muy popular en la actualidad, es cierto que, su origen se encuentra siglos atrás, cuando se producía de manera artesanal en muchos hogares. De hecho, el nombre "cottage" hace referencia a las cabañas o casas de campo donde se elaboraba este queso con el exceso de leche. Con el tiempo, se industrializó su producción y hoy se encuentra fácilmente en supermercados de todo el mundo.

Valor nutricional del queso cottage

Una de las razones por las que este queso se ha ganado un lugar en las dietas saludables es su perfil nutricional. Dependiendo de la marca y el tipo (entero, reducido en grasa o sin grasa), el queso cottage puede variar en calorías y macronutrientes, pero en general destaca por los siguientes aportes:

Proteínas : Es especialmente rico en proteínas de alta calidad, fundamentales para la reparación y desarrollo muscular. Una taza de queso cottage puede aportar entre 25 y 28 gramos de proteína.

: Es especialmente rico en proteínas de alta calidad, fundamentales para la reparación y desarrollo muscular. Una taza de queso cottage puede aportar entre 25 y 28 gramos de proteína. Grasas : Su contenido en grasa es moderado o bajo, según la versión elegida.

: Su contenido en grasa es moderado o bajo, según la versión elegida. Carbohidratos : Su contenido en carbohidratos es reducido, lo que lo hace ideal para dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas.

: Su contenido en carbohidratos es reducido, lo que lo hace ideal para dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas. Vitaminas y minerales: Aporta calcio, fósforo, selenio, potasio, vitamina B12 y riboflavina. Estos micronutrientes contribuyen a mantener huesos fuertes, mejorar el metabolismo energético y fortalecer el sistema inmunológico.

Beneficios del queso cottage en la dieta

Este queso aporta grandes beneficios como la ayuda en el control de peso porque tiene un bajo aporte calórico y un alto contenido de proteínas. Estas generan mayor sensación de saciedad que los carbohidratos y las grasas, lo que ayuda a controlar el apetito y evitar excesos en las comidas posteriores. Incluirlo en desayunos o meriendas puede reducir los antojos y facilitar el mantenimiento de un déficit calórico. Otra de sus virtudes es que ayuda a la recuperación de los músculos y su crecimiento.

El calcio presente y contribuye a mantener huesos y dientes fuertes. Este mineral, junto con el fósforo, es esencial para la densidad ósea y la prevención de enfermedades como la osteoporosis. Su consumo regular puede beneficiar especialmente a personas mayores o mujeres en etapa posmenopáusica, quienes suelen tener mayor riesgo de pérdida ósea. Algunas versiones también llevan cultivos vivos de bacterias beneficiosas, similares a las que encontramos en el yogur. Estos probióticos favorecen la salud intestinal, mejoran la digestión y fortalecen el sistema inmune. Es importante revisar las etiquetas, ya que no todas las marcas ofrecen esta característica.

Su bajo contenido en carbohidratos lo hace ideal para personas que siguen dietas cetogénicas o bajas en hidratos. Además, su índice glucémico es bajo, lo que ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre, beneficiando a personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Las vitaminas B presentes, como la riboflavina y la vitamina B12, son fundamentales para la producción de energía, el buen funcionamiento del sistema nervioso, la formación de glóbulos rojos y la prevención de la anemia. Al ser rico en proteínas y bajo en sodio (en las versiones reducidas en sal), contribuye a mantener niveles adecuados de presión arterial y a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Recetas con queso cottage, según nutricionistas

