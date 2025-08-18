Una médica explica por qué todo el mundo está obsesionado con el queso Cottage: "Es perfecto para perder peso"

El queso es uno de los alimentos con más beneficios y que, normalmente, se incluye en dietas equilibradas, siempre y cuando no se abuse de él y se elija el perfecto para ayudar a alguna parte en concreto del organismo. Últimamente, uno que ha ganado mucha importancia ha sido el Cottage, hasta tal punto de agotarse en el supermercado como mostraba esta médica. Sara Marín explica las ventajas que tienen todos y cuáles se pueden consumir con hipertensión o es ideal porque mejora los problemas digestivos. "A mí me encanta comer de cada uno de ellos un poquito".

Beneficios del queso

Los beneficios del queso son muchos y al estar elaborado principalmente por leche es una fuente de energía y micronutrientes. Uno de los principales es el alto contenido de calcio que tiene. Este es fundamental para fortalecer los huesos y es fundamental para prevenir la osteoporosis en personas adultas. También, es fundamental para la reparación y el desarrollo de los tejidos, así que es especialmente útil para la etapa de crecimiento, deportistas y personas que se estén recuperando de lesiones. Contiene vitaminas y minerales como el fósforo, el zinc, la vitamina A, la B12 y la riboflavina que ayudan a tener una mejor visión, un sistema nervioso más preparado y contribuyen a la formación de glóbulos rojos.

Queso cottage

Este queso destaca por su bajo porcentaje calórico y por ser rico en proteínas, lo que puede ayudar a controlar el peso y promover el aumento de masa muscular. Además, es una buena fuente de calcio, importante para la salud ósea, y contiene otros nutrientes como potasio, selenio y vitaminas B. También puede ayudar a prevenir la resistencia a la insulina y a controlar la presión arterial alta. Es un alimento muy beneficioso, pero puede suponer un riesgo para los hipertensos y los intolerantes a la lactosa, si se toma grandes cantidades.

Queso de cabra

Este queso es ideal para aquellos que tienen problemas digestivos o digestiones pesadas. Además, tiene menos lactosa por lo que hace que sea más fácil de digerir y es una buena fuente de calcio, proteínas, vitaminas A y D, y probióticos.

Queso manchego

Es una muy buena opción para ayudar con las hormonas porque es rico en grasas saludables y minerales. Es una excelente fuente de calcio, esencial para huesos y dientes fuertes, y también aporta proteínas de alta calidad, necesarias para el crecimiento y reparación de tejidos. Además, contiene vitaminas como la A, D y E, que contribuyen al buen funcionamiento del metabolismo, el desarrollo muscular y la absorción de calcio. También es considerado un alimento digestivo y equilibrado y puede ser una opción para personas con intolerancia a la lactosa.

Queso parmesano

Este queso es perfecto para el fortalecimiento de los huesos. Para personas diabéticas o intolerante a la lactosa es perfecto porque es rico en calcio, bajo en lactosa, con apenas hidratos de carbono.

Mozzarella

No un queso curado y tiene menos grasas y sodio, por lo que es muy recomendado para hipertenso. También, aporta vitaminas como la A y las del grupo B, así como antioxidantes que combaten el envejecimiento celular.

Requesón

Este queso es rico en proteínas y calcio, bajo en grasas y calorías, y contiene vitaminas y minerales esenciales. Además, puede ayudar en la pérdida de peso, el mantenimiento muscular y la salud ósea. Aunque lo que realmente hace especial este queso es la caseína. Al ingerirlo se libera lentamente unos aminoácidos que sirven para construir la estructura de los músculos.

