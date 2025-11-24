Un nuevo estudio ofrece un suplemento que reduce el riesgo de sufrir Alzheimer

El Alzheimer afecta a millones de personas de todo el mundo y es la causa común de demencia. En España, se estima que sean 800.000 individuos aproximadamente. Cada año, se diagnostican 40.000 nuevos casos. En el año 2050, en 25 años, se estima que se tripliquen los casos, alcanzando los 125 millones de casos. Aunque no hay datos precisos, es cierto que las ciudades españolas que más datos registran son Madrid y Barcelona.

El Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y las habilidades del pensamiento. Una de las causas más comunes de la demencia. Es una enfermedad progresiva y afecta a las partes del cerebro se controlan la memoria, el lenguaje y el pensamiento. Los primeros síntomas que se proyectan son pérdida de memoria, dificultad en actividades que implica razonamiento, orientación, lenguaje y pueden aparecer cambios de ánimo y el comportamiento.

No se trata de una parte de un envejecimiento normal. Estos se pueden confundir con olvidos normales de la edad. El Alzheimer está en constante estudio y se cree que se debe a unos cambios específicos del cerebro. Por ele momento, se ha detectado dos zonas anormales, que son las placas y los enredos que se acumulan y dañan las células nerviosas.

El Alzheimer tiene siete etapas; fase preclínica donde los cambios cerebrales comienzan; inicial o leve; moderada; moderadamente severa; severa; muy severa; y terminal.

En la última investigación desarrollada por unos japoneses han descubierto que la arginina, un aminoácido natural, puede reducir la agregación de B-amiloide y sus efectos tóxicos en modelo animales de Alzheimer.

Este aminoácido ayuda a producir proteínas. Esta se puede encontrar en muchos alimentos; carne, pescado, frutos secos, semillas y productos lácteos. Este suplemento se puede conseguir también en herbolarios y parafarmacias. La dosis suministrada en el estudio se diseñó para fines de investigación y no equivale a productos comerciales.

Uno de los investigadores, Yoshitaka Nagai, afirma que: "nuestro estudio demuestra que la arginina puede suprimir la agregación de AB tanto in vitro como in vivo". "La arginina es clínicamente segura y económica, lo que la convierte en un candidato muy prometedor para reposiciónarse como una opción terapéutica para la enfermedad de Alzheimer".

En ratones, estos investigadores descubrieron que la administración oral redujo la formación de placas de amiloides y disminuyo los niveles de AB42 insoluble en el cerebro.

Estos ratones también mostraron un mejor rendimiento en las pruebas de comportamiento y una menor expresión de genes de citocinas proinflamatorias asociados con la neuroinflamación, que desempeña un papel importante en la progresión del Alzheimer.

Como proyección de futuro de este estudio, se ofrecen nuevas vías para la prevención del Alzheimer. Se abren nuevas posibilidades para el desarrollo de estrategias basadas en las argininas para enfermedades neurodegenerativas causadas por el plegamiento y la agregación anómalos de proteínas.

