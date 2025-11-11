Estudiar demasiado puede matar tu memoria, según Amara Aladel, médica de urgencias

Seguro que estás en época de exámenes y sientes como tu cerebro no es capaz de memorizar después de un tiempo sentado en la silla y en frente del libro. Algunos estudios han dado en la clave con la solución y la médica Amara Aladel lo explica en sus redes sociales.

La conclusión a la que se llega es que estudiar durante mucho tiempo puede matar la memoria. Es decir, el cerebro cuando se estudia demasiado -sobre todo, en época de exámenes- entra en modo guerra y se activan todas las alarmas. En esos momentos se activa el sistema del estrés, se libera mucho cortisol y adrenalina.

Bueno, en un principio parece que puede resultar beneficioso, pero sin duda, esta sensación solo ayudará durante un tiempo determinado. Si el estrés se alarga, el hipocampo que se asemeja al disco duro del ordenador, comienza a sobrecalentarse y por ende deja de funcionar.

Como consecuencia, se dejaría de aprender, de memorizar con claridad y nuestro cuerpo pierde energía, estando en un nivel de cansancio máximo.

Qué se debe hacer para tener un cerebro fuerte y, ayude a memorizar

Según la médica Amara Aladel tenemos una solución que se podría aplicar, aunque desde el principio del vídeo explica que cada caso es diferente. En primer lugar, recomienda que nos movamos. La clave está en hacer veinte minutos de bici o caminar, según un estudio. Como consecuencia, se subirá la BDNF, que es el fertilizante natural de las neuronas.

La alimentación también cobra un papel fundamental y cada plato debe parecer un arcoíris en el que se destaquen desde frutas, verduras hasta carnes y pescados, siendo muy importante los polifenoles y el omega-3 que son los protectores del cerebro.

Cómo recordar lo que se estudia

Nos enfrentamos a un problema cuando no recordamos lo que hemos estudiado. Sin duda, se trata de una respuesta del cerebro que no se siente ordenado y, por lo tanto, no se queda la información mejor guardada. Muchas personas no se pueden concentrar con el silencio absoluto y desde la calma y la serenidad, les ayuda mucho ponerse una canción de fondo. Así el ritmo cardiaco y cerebral bajará y nos permitirá una mejor concentración.

Igualmente, existe un truco respaldado por la ciencia que fortalece mucho más la memoria. El primer lugar se debe activar el cerebro y la respiración juega un papel fundamental. Se debe respirar profundamente por la nariz, aguantarlo durante 15 segundo y soltarlo por la boca. Esto permite la oxigenación del cerebro, regulando la química interna y se encontraría en el mejor estado para aprender.

Seguidamente, se debe hacer un enfoque. Esto quiere decir que se debe coger un objeto del cuarto y mirarlo sin parpadear durante unos segundos. Al estar depositando la mirada fija sobre esa cosa, el cerebro también lo hará y, por lo tanto, se aumenta la concentración y se reducen las distracciones.

Los descansos son muy importantes cuando se debe retener mucha información en un corto periodo de tiempo. Cada cinco o diez minutos es conveniente que se deje todo lo que se está haciendo durante diez segundos. En este periodo se debe dejar la mente en blanco y no pensar en nada. Se trata de un silencio mental que va a permitir que el cerebro organice mejor la información y la convierta en memoria a largo plazo.

Los estudios en neurociencia demuestran que la combinación de la respiración, enfoque y pausas breves, como ha explicado el doctor Cristóbal Amo, activarán el hipocampo que es la parte del cerebro donde se pone en funcionamiento la memoria.

