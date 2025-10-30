Tres nutrientes que favorecen tu memoria: "Esto no siempre es envejecimiento"

Muchas personas ven como su memoria va perdiendo fuerza y ya no es la misma que hacía años. Siempre se le asocia con el envejecimiento, pero realmente, la causa puede ser otra. Sinceramente, la falta de nutrientes es principal y el médico Rodrigo Arteaga propone tres que no deben faltar en nuestro organismo para que este funcione a la perfección.

Los primeros olvidos suelen estar relacionados con la pérdida de las llaves, se le olvidan nombres o no saben qué decir. Esto no siempre es envejecimiento, sino que está relacionado con la falta de nutrientes que hacen que las células no funciones bien y no produzcan energía, fabriquen neurotransmisores o protejan el desgaste diario. "Cuando esos nutrientes faltan, la comunicación entre neuronas se vuelve más lenta y la memoria falla", explica.

Cuáles son los nutrientes ideales para mantener la memoria

Como índica el médico Rodrigo Arteaga, existen tres nutrientes que harán que nuestra memoria no falle y se mantenga en buen estado.

Vitamina B12 : Esta participa en la producción de Mielina que es la capa aislante de las neuronas. Sin ella, las conexiones se deterioran y, por lo tanto, aparecen síntomas como la confusión, pérdida de memoria y cansancio mental.

: Esta participa en la producción de Mielina que es la capa aislante de las neuronas. Sin ella, las conexiones se deterioran y, por lo tanto, aparecen síntomas como la confusión, pérdida de memoria y cansancio mental. Omega-3 : Forma parte de las membranas de las neuronas. Este le da flexibilidad para transmitir señales rápidas y flexibles. Una dieta con un bajo contenido en este nutriente se asocia con una memoria más frágil y mayor riesgo de deterioro cognitivo.

: Forma parte de las membranas de las neuronas. Este le da flexibilidad para transmitir señales rápidas y flexibles. Una dieta con un bajo contenido en este nutriente se asocia con una memoria más frágil y mayor riesgo de deterioro cognitivo. Magnesio: Es un mineral que regula cómo se comunican las neuronas. Si falta, estas conexiones se vuelven inestables y cuesta mucho más trabajo el fijar nuevos recuerdos o, incluso, concentrarse en tareas simples.

Qué tipos de alimentos se pueden incluir para favorecer la memoria

Los alimentos que incluyan estos nutrientes ayudarán a que tengamos una mejor memoria con conexiones más fuertes que nos permita estar siempre en alerta y no olvidarnos de tareas tan sencillas que repetimos en bucle todos los días.

Pescados grasos como salmón o sardinas dos veces por semana

Huevos, lácteos y carnes de calidad para la vitamina B12.

Semillas, nueces y vegetales con hojas verdes ideales para el magnesio.

Otras causas que pueden causar una pérdida de memoria

Uno de los principales factores que causa pérdida de memoria son los trastornos neurológicos, como el Alzheimer y otras formas de demencia. Estas enfermedades deterioran progresivamente las células cerebrales, afectando la capacidad para recordar hechos recientes, reconocer personas o realizar tareas cotidianas.

Los traumatismos craneoencefálicos, resultado de golpes fuertes en la cabeza, también pueden producir amnesia temporal o permanente. En estos casos, la magnitud del daño cerebral determina el grado de pérdida de memoria.

Asimismo, problemas circulatorios como el ictus (accidente cerebrovascular) pueden interrumpir el flujo sanguíneo al cerebro, provocando la muerte de neuronas y afectando la memoria a corto o largo plazo.

Otro factor relevante son los trastornos emocionales. El estrés crónico, la ansiedad y la depresión pueden dificultar la concentración y la retención de información, dando la impresión de pérdida de memoria, aunque en realidad se trata de una sobrecarga mental.

Además, algunas deficiencias nutricionales, como hemos comentado anteriormente, especialmente de vitaminas B12 y D, así como el abuso de alcohol o drogas, pueden deteriorar las funciones cognitivas. Del mismo modo, ciertos medicamentos y trastornos del sueño también pueden interferir en el correcto funcionamiento del cerebro.

Referencias bibliográficas: