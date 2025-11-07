Rodrigo Arteaga, médico experto en longevidad: "Estos son los tres hábitos que rejuvenecen más que cualquier suplemento"

Todos estamos preocupados por el envejecimiento y de ahí surgen muchas preguntas como qué alimentos tomar para combatir con los radicales libres o cuáles son los hábitos que nos ayudarán a rejuvenecer. No se trata de trucos de magia, pero sí que podemos ayudar a nuestro cuerpo a que se sienta mucho mejor consigo mismo y que los signos de la edad se retrasen lo máximo posible.

Además, asociaríamos la toma de suplementos con la longevidad, pero la mayoría de ocasiones nuestros actos serán mucho mejor, según puede explicar el médico experto en metabolismo y longevidad, Rodrigo Arteaga con sus hábitos para rejuvenecer sin hacer milagros.

Estos son los tres hábitos que ayudan a rejuvenecer

Reír. Esto es fundamental, sobre todo, con otras personas. No se trata solo de pasar un buen rato, sino que esta acción activa el nervio vago y ayuda a reducir el cortisol, que es la hormona del estrés. Esta si está elevada por mucho tiempo puede acelerar el envejecimiento. Además, se producen otros beneficios como una mejor oxigenación, circulación, y estimula la liberación de endorfinas y dopamina, que son los neurotransmisores que ayudan a proteger las células del daño oxidativo. "Es un acto de enviar señales de reparación al cuerpo", según el doctor Rodrigo Arteaga. Además, ver una serie que nos guste activar las vías cerebrales de bienestar. Dormir profundamente. Esto es importante porque durante el sueño profundo el cuerpo hace un mantenimiento celular. El cerebro elimina los desechos, las células reparan el ADN, que es nuestro material genético y el manual de instrucciones y la piel produce más colágeno. Además, se trata del proceso de construcción de los músculos. No es solo descansar es reconstruir todo el cuerpo. Abrazar. Los abrazos largos de más de 20 segundos libera oxitocina que reduce el cortisol, mejora el sistema inmune y activa los circuitos cerebrales de calma y seguridad. Esta sensación ayuda a regular los ritmos de las hormonas. Cuando el cuerpo se siente seguro, se duerme mejor y los procesos de reparación se inician antes y, por lo tanto, el envejecimiento se produce más lento.

Qué comer para rejuvenecer tu piel día tras día

La dieta es muy importante e implica un cambio significativo. Así que se debe incorporar una buena fuente de proteína en cada comida. Desde pollo hasta pescado, huevos o legumbres bien combinadas. Las proteínas que se comen son la base para conseguir colágeno y elastina que le dan firmeza y elasticidad a la piel. La incorporación de grasas saludables también ayuda. Un ejemplo son los aguacates, el aceite de oliva, las semillas y algunos pescados como el salmón o las sardinas. Son las encargadas de formar la barrera de la piel.

La presencia de antioxidantes también es clave. Estas se obtienen en verduras y frutas enteras. Además, priorizan las que tienen unos colores más intensos. Estas pueden ser los frutos rojos, los pimientos, el kiwi, las espinacas, entre otros.

