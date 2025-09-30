El yogur clave en la longevidad de María Branyas, mujer más longeva del mundo que alcanzó los 117 años

La longevidad de María Branyas ha sido objeto de estudio por parte de científicos españoles, quienes han descubierto elementos reveladores que podrían explicar cómo logró alcanzar los 117 años de edad. Entre los hallazgos más sorprendentes destaca el papel de un yogur español que la mujer más longeva del mundo consumía diariamente. Este descubrimiento forma parte de una investigación exhaustiva desarrollada por expertos del Instituto Josep Carreras y la Universidad de Barcelona, cuyos resultados han generado gran interés en la comunidad científica internacional.

El estudio, liderado por el reconocido médico Manel Esteller, analizó diversas muestras biológicas obtenidas de María Branyas antes de su fallecimiento en agosto de 2024. Los investigadores compararon estos resultados con los de otras personas centenarias, identificando patrones únicos en su organismo. Lo más destacable fue el descubrimiento de un sistema inmune particularmente fuerte y un microbioma intestinal con características propias de una persona mucho más joven, lo que sugiere que su cuerpo mantenía funciones vitales con un envejecimiento significativamente más lento que el promedio.

Según los análisis realizados, aunque su edad cronológica era de 117 años, las células de Branyas mostraban un funcionamiento equivalente al de alguien considerablemente más joven. Este fenómeno, conocido como edad biológica reducida, ha fascinado a los expertos que buscan comprender los mecanismos del envejecimiento humano y las posibilidades de extender la vida saludable.

Los factores determinantes en su extraordinaria longevidad

El equipo de investigación ha identificado varios elementos clave que contribuyeron a la extensa vida de María Branyas. En primer lugar, su sistema inmunológico presentaba características excepcionales que le permitían combatir enfermedades con mayor eficacia que otras personas de edad avanzada. Además, su microbioma intestinal contenía concentraciones inusualmente altas de bacterias beneficiosas para el sistema digestivo, lo que podría haber tenido un efecto protector contra diversas patologías asociadas al envejecimiento.

Tradicionalmente, se ha atribuido la longevidad de Branyas a una combinación de buena genética y hábitos de vida saludables. A lo largo de su extenso recorrido vital, nunca consumió tabaco ni bebidas alcohólicas, y mantuvo una alimentación basada en la dieta mediterránea. Sin embargo, el estudio ha puesto de relieve un elemento particular en su rutina alimenticia: el consumo diario de un yogur específico de fabricación española que podría haber jugado un papel significativo en su longevidad.

El yogur catalán que atrae la atención internacional

El yogur en cuestión pertenece a la marca La Fageda, una empresa catalana conocida por sus productos lácteos de alta calidad. Lo que hace especial a este yogur son las cepas específicas de bacterias que contiene, valoradas por sus propiedades antiinflamatorias y sus efectos positivos en la microbiota intestinal. Aunque los investigadores no han establecido una relación causal directa entre el consumo de este producto y la extraordinaria longevidad de Branyas, los hallazgos sugieren que podría haber contribuido significativamente a mantener su sistema digestivo en óptimas condiciones.

La noticia sobre el yogur preferido de la mujer más longeva del mundo ha tenido un impacto inmediato en el mercado internacional. Según declaraciones de Silvia Domènech, directora general de La Fageda, a la Cadena SER: "Hemos recibido varias llamadas desde Reino Unido. Algunas personas querían encontrar el producto allí, cosa que es imposible porque no vendemos fuera, y otras estaban interesadas en distribuirlo". Este interés repentino pone de manifiesto la atención global que generan los posibles secretos de la longevidad humana.

La directiva ha explicado también los factores que hacen único su producto: "Cuidamos mucho a nuestras vacas para tener una leche extraordinaria, que es el inicio de todo. El proceso de fermentación y el mix de fermentos están pensados para que el yogur mantenga el máximo nivel de bacterias vivas durante toda su vida útil". Esta aproximación a la producción podría explicar por qué estos yogures contienen propiedades beneficiosas para la salud intestinal.

¿Qué hace único al microbioma de las personas longevas?

Los científicos del estudio han profundizado en las características del microbioma intestinal de María Branyas, descubriendo patrones únicos que podrían ser comunes entre las personas que alcanzan edades extraordinarias. La investigación ha identificado una diversidad bacteriana particularmente alta, con predominio de especies asociadas a efectos antiinflamatorios y de protección del sistema inmunológico.

Diversos estudios previos han establecido conexiones entre la composición de la microbiota intestinal y la longevidad, pero el caso de Branyas proporciona evidencia valiosa por tratarse de la persona más longeva documentada recientemente. Los expertos sugieren que ciertos alimentos fermentados, como el yogur que consumía diariamente, pueden modificar positivamente la composición bacteriana intestinal, creando un entorno favorable para la salud general y posiblemente influyendo en la velocidad del envejecimiento celular.

María Branyas: un siglo de historia en primera persona

Nacida en 1907 en Estados Unidos y trasladada a España siendo niña, María Branyas vivió prácticamente todo el siglo XX y parte del XXI, siendo testigo de acontecimientos históricos como dos guerras mundiales, la Guerra Civil española, múltiples pandemias incluyendo la de COVID-19 (que superó a los 113 años), y transformaciones tecnológicas radicales. Su extraordinaria vida ha sido documentada parcialmente a través de sus redes sociales, donde compartía reflexiones sobre la vida y el envejecimiento.

Tras el fallecimiento de la japonesa Kane Tanaka en 2022, Branyas fue reconocida oficialmente como la persona más longeva del mundo por el Grupo de Investigación Gerontológica. Mantuvo esta distinción hasta su fallecimiento en agosto de 2024, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y adaptabilidad humana. Su caso ha proporcionado a la ciencia una oportunidad única para estudiar los factores que pueden extender la vida humana más allá de los límites considerados normales.

¿Qué podemos aprender del estilo de vida de los supercentenarios?

Los expertos en envejecimiento señalan que el caso de María Branyas, aunque excepcional, comparte características comunes con otras personas que han superado los 110 años de edad, conocidos como supercentenarios. Entre estos patrones se encuentran una alimentación predominantemente basada en vegetales, consumo moderado de proteínas, actividad física regular adaptada a cada etapa de la vida, bajos niveles de estrés y fuertes conexiones sociales.

El estudio español aporta nuevas perspectivas sobre el papel específico de la microbiota intestinal, sugiriendo que ciertos alimentos probióticos podrían tener un impacto más significativo del que se pensaba en la longevidad humana. Sin embargo, los investigadores advierten que la genética sigue siendo un factor fundamental, y que la interacción entre genes y ambiente es compleja y única para cada individuo.

La historia de María Branyas y el yogur catalán que consumía diariamente nos recuerda que, en la búsqueda de la longevidad, a veces las respuestas pueden encontrarse en tradiciones alimentarias locales que han perdurado durante generaciones por sus beneficios para la salud, ahora confirmados por la ciencia moderna.