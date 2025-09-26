Las otras María Branyas o supercentenarias de Andalucía: quiénes son y cuál es el secreto de la longevidad

Todavía no se sabe cuál es el secreto de la longevidad, pero cada día estamos más cerca, sobre todo, gracias a supercentenario como María Branyas que han dado permiso para que puedan investigar con su cuerpo por si encuentran alguna característica diferente que la haga especial.

Por el momento, no se ha observado nada destacable, pero si se sabe que jamás tuvo una enfermedad grave y que llevaba una vida con hábitos saludables que reforzaba la salud tanto física como mental y, sobre todo, la dieta mediterránea también cobraba mucha importancia, ya que contiene todos los nutrientes que se deben consumir para no contar con ningún déficit.

En internet, se puede encontrar una gráfica con las 100 personas a nivel mundial que han superado los 110 años. Los españoles cuentan con un lugar privilegiado, ya que María Branyas tiene la primera posición, ya que falleció con 117 años. Igualmente, tres personas más se muestran en la lista, dos mujeres catalanas y un hombre extremeños y todos siguen vivos.

Otras supercentenarias andaluzas

María Esperanza Onieva

Esta supercentanaria murió con 112 años en Cabra, Córdoba, donde vivía hacía más de 60 años. Tuvo una vida bastante complicada, naciendo a finales de la I Guerra Mundial. Tuvo a sus tres hijas cuando se estaba desarrollando la República y su marido murió después de la Guerra Civil. Con 110 años, María contaba con muy buena salud, al igual que otras supercentenarias y hacía ganchillo y otras labores a la perfección.

María de la O Soria

Otra supercentenaria muy querida en Andalucía y considerada la abuela de Úbeda en Jaén, murió a los 111 años. Se destacaba de su personalidad la lucidez y la gran memoria que tuvo durante toda su vida. Tuvo que luchar mucho para salir adelante y mantener a los suyos. No había padecido por ninguna enfermedad. Es la cuarta persona que ha llegado a los 110 en Andalucía.

María Rodríguez Sánchez

Fue una supercentanaria que nació y murió en Los Barrios, Cádiz a la edad de 110 años en 2023. Tuvo una vida difícil. Empezó a trabajar con nueve años y con 18 años se casó con su marido. Años después enviudó y tuvo que trabajar intensamente para sacar adelante a sus hijos pequeños. Su oficio era matutera e iba viajando hasta Portugal con dos amigas más. Además, tuvo que superar el fallecimiento de su hija y, posteriormente, cuidar de sus nueve nietos. Con 109 años, un año antes de morir, era capaz de leer y cantar a la perfeción.