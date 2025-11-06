Beneficios del kiwi: "En niños y adultos mayores el consumo regular puede reducir la sintomatología de los resfriados"

El kiwi aporta muchos beneficios y tiene muchas propiedades. Entre ellas, destaca por su presencia de vitamina C, folatos, carotenoides, potasio y fibra, en concreto, dos, una soluble y otra insoluble. Su principal objetivo es que el bolo fecal sea más grande y pase más rápido. En estudios se ha podido demostrar que puede reducir la incidencia de resfriados y, en otros casos, aliviar ese problema.

Este contiene una enzima que se llama actinidina y es muy útil para el estreñimiento, aunque no se ha comprobado especialmente. Además, en niños y en adultos mayores, según indica el doctor Mauricio González, el consumo regular de kiwi puede reducir la sintomatología de los resfriados. También se ha asociado con una reducción de los triglicéridos, agregación plaquetaria y reducción en la presión arterial.

Cómo mejora el síndrome del intestino irritable

El kiwi se asocia a una mejora de los síntomas del síndrome del intestino irritable. Este es un trastorno gastrointestinal funcional caracterizado por dolor abdominal, hinchazón, alteraciones del tránsito intestinal y malestar persistente. Aunque no existe una cura definitiva, numerosos estudios han analizado cómo ciertos alimentos pueden influir en los síntomas. Entre ellos, el kiwi ha ganado interés debido a sus propiedades beneficiosas para la digestión y la salud intestinal.

En personas con síndrome de intestino irritable es predominante en estreñimiento y la fibra soluble puede aumentar la humedad y el volumen de las heces, facilitando su paso sin causar el exceso de fermentación que provocan otras fibras más irritantes. A diferencia de suplementos como el salvado, que pueden resultar demasiado agresivos, el kiwi suele ser mejor tolerado y producir menos gases.

Otro componente clave del kiwi es la actinidina, una enzima natural que favorece la digestión de proteínas. Esta enzima ayuda a descomponer los alimentos más eficientemente en el estómago, lo que puede reducir la sensación de pesadez y disminuir la carga digestiva que a menudo desencadena molestias en personas con síndrome intestinal irritable. Aunque su efecto puede variar entre individuos, algunos estudios han observado que la actinidina contribuye a un vaciado gástrico más rápido y una digestión más cómoda.

Además, el kiwi es una fruta rica en compuestos antioxidantes y vitamina C. Si bien estos nutrientes no actúan directamente sobre esta enfermedad, sí ayudan a mantener un entorno intestinal saludable y a reducir posibles procesos inflamatorios leves que pueden exacerbar los síntomas. Mantener una buena salud mucosa intestinal es especialmente importante, ya que su sistema digestivo suele ser más sensible a estímulos externos.

Un aspecto interesante es que el kiwi, particularmente las variedades verdes, es relativamente bajo en FODMAPs cuando se consume en porciones moderadas (generalmente uno o dos kiwis medianos). Los FODMAPs son carbohidratos fermentables que pueden causar gases y distensión abdominal en personas con la enfermedad. Por esta razón, el kiwi puede convertirse en una opción de fruta segura dentro de una dieta baja en FODMAPs, ampliamente recomendada para manejar los síntomas.

Varios ensayos clínicos han mostrado que el consumo diario de kiwi, durante algunas semanas, puede mejorar la regularidad intestinal y disminuir la sensación de hinchazón en personas con síndrome intestinal irritable, especialmente en aquellos con estreñimiento. Aunque los resultados pueden variar según la persona, el kiwi es considerado un alimento de buena tolerancia y de bajo riesgo.

Referencias bibliográficas: