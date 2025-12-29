Cuatro ejercicios que puedes hacer desde la cama y reducirá el riesgo de varices y mala circulación

Muchas personas cuentan con una mala circulación e, incluso, con el paso de los años pueden tener varices. Es cierto que no tiene cura, pero si que podemos reducirlas o, aliviar ese malestar con unos ejercicios fáciles que podamos hacer desde casa. El médico especialista en radiodiagnóstico y radiología intervencionista ha puesto cuatro ejemplos en sus redes sociales.

Cuáles son los cuatro ejercicios que ayudarán a aliviar la mala circulación y varices

El primero es pisar el acelerador o como se le conoce técnicamente, flexo-extensión del tobillo . Este ejercicio se debe hacer 20 veces. No es solo mover el pie, estás activando tu bomba muscular de los gemelos para que la sangre suba desde abajo.

. Este ejercicio se debe hacer 20 veces. No es solo mover el pie, estás activando tu bomba muscular de los gemelos para que la sangre suba desde abajo. El segundo es poner la pierna más alta que el corazón y vacía las piernas de sangre acumulada para que baje a su destino. Este ejercicio se debe repetir 15 veces.

y vacía las piernas de sangre acumulada para que baje a su destino. Este ejercicio se debe repetir 15 veces. En el tercero, la bicicleta aérea , se mantiene el ritmo para que el flujo sea continuo. Este serían tres series de 20 segundos.

, se mantiene el ritmo para que el flujo sea continuo. Este serían tres series de 20 segundos. En el cuarto, sacude las piernas durante 10 segundos.

Igualmente, estos ejercicios se deben acompañar de una caminata y pequeñas pausas de movimiento en el trabajo como las sentadillas. Son perfectos para hacerlos al comienzo o al final del día.

Cómo aparecen las varices

Cuando las venas, principalmente de las piernas, se dilatan y se vuelven visibles debido a un mal funcionamiento de la circulación sanguínea. Normalmente, las venas cuentan con válvulas que ayudan a que la sangre regrese al corazón en contra de la gravedad. Cuando estas válvulas se debilitan o se dañan, la sangre no circula correctamente y tiende a acumularse en las venas. Esta acumulación provoca que las venas se ensanchen, se deformen y se vuelvan más superficiales, dando lugar a las várices.

Existen varios factores que favorecen su aparición. La herencia genética es uno de los más importantes, ya que algunas personas nacen con mayor predisposición a sufrir problemas venosos. También influyen el sedentarismo, pasar muchas horas de pie o sentado sin moverse, el sobrepeso y los cambios hormonales, como los que ocurren durante el embarazo o la adolescencia. Con el paso del tiempo, el envejecimiento debilita las paredes de las venas, lo que aumenta el riesgo de desarrollar várices.

Aunque en muchos casos las várices son solo un problema estético, también pueden causar molestias como pesadez, dolor, hinchazón o cansancio en las piernas. Por ello, mantener hábitos saludables, hacer actividad física y cuidar la circulación es importante para prevenir su aparición.

Qué factores influyen para tener una mala circulación

La mala circulación sanguínea puede verse influida por diversos factores relacionados con el estilo de vida, la genética y ciertas condiciones del cuerpo. Uno de los factores más comunes es el sedentarismo. Pasar muchas horas sentado o de pie sin moverse dificulta el retorno de la sangre al corazón, especialmente en las piernas. La falta de actividad física debilita los músculos, que son fundamentales para impulsar la sangre a través de las venas.

La alimentación también juega un papel importante. Una dieta rica en grasas saturadas, sal y azúcares puede favorecer la acumulación de colesterol en las arterias, dificultando el flujo sanguíneo. El sobrepeso y la obesidad aumentan la presión sobre las venas y el corazón, lo que empeora la circulación. Además, la deshidratación puede espesar la sangre y hacer que circule con mayor dificultad.

Otros factores influyentes son el tabaquismo y el consumo de sustancias nocivas, ya que dañan los vasos sanguíneos y reducen su elasticidad. La herencia genética también puede predisponer a algunas personas a tener problemas circulatorios. Por último, los cambios hormonales, el envejecimiento y algunas enfermedades pueden afectar el sistema circulatorio. Mantener hábitos saludables es clave para una buena circulación.

Referencias bibliográficas:

Vídeo del médico José Manuel Felices sobre los ejercicios que se pueden hacer desde la cama para reducir el riesgo de varices y mala circulación: https://www.tiktok.com/@doctorfelices/video/7585273471911873814