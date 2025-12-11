10 indicadores de una baja autoestima infantil: "Es uno de los predictores de la felicidad de tu hijo"
Los niños comienzan a construirla desde los primeros años de vida y la familia es el núcleo principal para ello
Uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños es la autoestima. Esta se define según la psicología como la valoración que tiene cada pequeño sobre sí mismo, las capacidades y el valor de su propia persona. Si estos poseen una alta autoestima serán capaces de enfrentarse a retos, tener relaciones sanas y expresar las emociones sin altibajos. Sin embargo, el problema llega cuando tienen una baja autoestima, ya que pueden aparecer limitaciones en la confianza, aparecer la inseguridad y dificultar la adaptación en los distintos ámbitos de la vida.
Los niños comienzan a construir la autoestima desde los primeros años de vida. Los pequeños comienzan a formar una imagen de sí mismos a partir de las experiencias que viven y de los mensajes que reciben del entorno. La familia es el núcleo principal y juega un papel decisivo: los gestos de cariño, la atención, la validación de sus emociones y la forma en que se corrigen sus errores influyen profundamente en su percepción personal. Un niño que se siente querido y valorado desarrolla un sentido de seguridad interna que lo acompaña a lo largo de su crecimiento.
El reconocimiento es otro elemento clave para fortalecer la autoestima. Valorar los esfuerzos más que los resultados ayuda a que los niños comprendan que cometer errores es parte del aprendizaje. Cuando un adulto destaca la dedicación y el empeño en lugar de exigir perfección, el niño aprende a perseverar y a no sentirse derrotado ante una equivocación. Además, el reconocimiento fomenta la motivación intrínseca, es decir, el deseo de superarse por sí mismo y no solo para satisfacer las expectativas externas.
La autonomía también es esencial en este proceso. Permitir que los niños realicen pequeñas tareas por sí solos, tomen decisiones acordes a su edad y enfrenten desafíos adecuados fortalece su sentido de competencia. Los niños necesitan experimentar que son capaces, que pueden resolver problemas y que su opinión tiene valor. Esto no solo incrementa su autoestima, sino que también desarrolla su responsabilidad y capacidad de juicio.
El ámbito escolar constituye otro escenario decisivo. En la escuela, los niños interactúan con sus compañeros, se enfrentan a nuevas exigencias académicas y amplían su visión del mundo. Los docentes tienen la oportunidad de promover un ambiente de respeto, inclusión y apoyo donde cada estudiante se sienta valorado. Cuando un niño percibe que puede participar sin miedo, que sus ideas son escuchadas y que su esfuerzo es reconocido, su autoestima se ve fortalecida.
Cuáles son los indicadores de una baja autoestima infantil
- Hablan mal de sí mismos o directamente no hablan de ellos.
- Presentan muchos miedos, pero no miedos evolutivos, sino miedos por cuestiones cotidianas, como por ejemplo, ir al baño solo.
- Aunque sean cosas que ya saben hacer o no son autónomos o dependen de los adultos o se muestran muy inseguras para hacerlas. Y si encima perciben que les va a costar o no lo intentan o se rinden a la primera.
- Se quedan en un segundo plano en situaciones sociales o situaciones que no controlan, no están cómodos.
- En habilidades sociales no tienen facilidad para establecer vínculos sanos y cuando lo hacen lo suelen hacer con grupos reducidos.
- Tienen muy poca tolerancia a la frustración.
- A la hora de expresarse, especialmente si no es con sus padres, apenas miran a los ojos, hablan en voz baja y no lo hacen de forma fluida.
- Les cuesta expresar sus emociones. De hecho, no sé, o palabras sueltas suelen ser sus respuestas más comunes cuando le preguntas.
- Suelen centrarse mucho más en lo negativo, aunque sea solo una cosa, que en todo lo positivo.
- Si le preguntas a tu hijo que te diga en un minuto cosas que le gustan de sí mismo, te dirá pocas o le costará.
