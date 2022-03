El Arzobispado deniega un vía crucis con el Cristo de la Buena Muerte por el 50 aniversario de la primera salida de los hermanos costaleros

Un bonito acto que no podrá realizarse. La Hermandad de los Estudiantes tenía previsto realizar esta cuaresma un vía crucis con el Cristo de la Buena Muerte por la lonja de la Universidad de Sevilla. Este culto era uno de los previstos por el 50 aniversario de la primera salida de los hermanos costaleros, que ya contaba con la autorización de la propia universidad, ya que iba a discurrir por el recinto de la antigua fábrica de tabacos. Pero la negativa del Arzobispado ha dado al traste con una iniciativa que generaba una gran ilusión en la cofradía universitaria, que ya vio cómo la pandemia frustró otro vía crucis previsto con el portentoso Crucificado de Juan de Mesa por su 400 aniversario.

La Hermandad de los Estudiantes ha seguido todos los cauces establecidos para poder celebrar este vía crucis con el Cristo de la Buena Muerte. La Universidad de Sevilla, cuyo rector es Miguel Ángel Castro, había autorizado el rezo por la lonja universitaria. Un recinto interior de la propia universidad y que, por lo tanto, no supondría un culto externo no previsto en las reglas de la corporación.

Pero eso no es lo que ha pensado el Arzobispado, que recibió la petición en su forma correspondiente. La delegación de Asunto Jurídicos para las Hermandades, ha denegado la realización del vía crucis al entender que no estaba justificado y que se trataría de un culto externo no recogido en las reglas de la hermandad. Aunque eso no es lo que interpreta la hermandad, que entiende que no se trataría de una salida puesto que la lonja universitaria forma parte del recinto en el que reside la corporación. Además, contaba con la autorización de la universidad, siempre sensible con la hermandad que se fundó en su seno y que tanto bien aporta a la institución con acciones tan importantes como el Programa Estudiantes que ofrece becas a alumnos sin recursos.

Un gran aniversario

El 17 de abril de 1973, Martes Santo, es una fecha inscrita con letras de oro en los anales de las cofradías de Sevilla. Ese día el Cristo de la Buena Muerte fue portado por sus propios hermanos costaleros en la estación de penitencia a la Catedral. Un grupo de 36 entusiastas universitarios, con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, hacían historia en la tradición cofradiera sevillana al convertirse en la primera cuadrilla de costaleros hermanos en sacar un paso en Semana Santa. En 2022 se cumplen las 50 salidas procesionales de un acontecimiento que inauguró un nuevo concepto de penitencia bajo los faldones en Sevilla y que marcó el inicio de la transición de las cuadrillas asalariadas a las de costaleros hermanos, un cambio al que se fueron adhiriendo una a una el resto de hermandades.

La Hermandad de Los Estudiantes, consciente de la trascendencia histórica de este hito principal y de la revolución que desencadenó en los modos de andar y llevar la pasos, está conmemorando a lo largo del curso 2021-2022 este hito con un programa de actos cuyo contenido pretende combinar el recuerdo de aquella primera salida, con el homenaje a sus artífices y el análisis sosegado, y por voces autorizadas, del estado actual de las cuadrillas de costaleros hermanos: para qué nacieron y en qué se han convertido.

El próximo 20 de marzo, durante la comida de hermandad que sigue a la Función Principal de Instituto, se tributará un homenaje a los componentes de la primera cuadrilla de hermanos costaleros. En el mes de mayo, en fecha por determinar, se celebrará un acto de convivencia con toda la nónima de costaleros que han formado parte de las cuadrillas de la hermandad a lo largo de estos 50 años.