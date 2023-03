El Consejo permitió a la Hiniesta el regreso por la Alfalfa pero con un rodeo por Santa Ángela de la Cruz

El Consejo de Cofradías no se negó en rotundo a la vuelta de la Hiniesta por las calles aledañas a la Alfalfa. Planteó otra alternativa para que la corporación de San Julián pudiera retomar este antiguo itinerario, pero con la mínima afección posible al resto de la jornada. Con tal fin, la institución de San Gregorio planteó que, una vez que la cofradía llegara a la Plaza del Cristo de Burgos, en lugar de discurrir directamente por Doña María Coronel, diera un rodeo por las calles Santa Ángela de la Cruz y Dueñas hasta retomar de nuevo su recorrido de regreso. Una opción descartada por esta hermandad, que transitará, como en 2022, por la antigua Plaza del Pan, Puente y Pellón y la Encarnación.

Se deja atrás una intensa semana de reuniones entre los técnicos del Consejo y las hermandades de la Hiniesta y la Cena con el fin de lograr un acuerdo entre las tres partes. Una vía de diálogo a la que se puso fin este sábado tras el comunicado de la corporación de San Julián en el que califica de "incomprensible" la decisión de la institución cofradiera de no permitir el regreso por el entorno de la Alfalfa, aprobado en cabildo general de salida por los hermanos.

Este malestar entronca con la reordenación general de la Semana Santa, que tiene uno de sus puntos críticos en el Domingo de Ramos. En esta jornada se han producido varios cambios en el orden de la nómina, entre ellos, el de la Hiniesta, que pasa de ser la quinta del día a la tercera, con un adelanto en su salida de dos horas. La corporación ya manifestó el pasado otoño su malestar por esta decisión, después de haber presentado varias propuestas de mejora que, según su hermano mayor, Nicolás de Alba, no fueron atendidas por el Consejo.

Un regreso respaldado por los hermanos

El Miércoles de Ceniza la junta de gobierno de la Hiniesta presentaba una propuesta a los hermanos asistentes al cabildo general en la que se recuperaba el recorrido de regreso que la cofradía tomaba hasta mediados de los 90: la vuelta por el entorno de la Alfalfa. La recuperación de dicho itinerario fue respaldada por la amplia mayoría de los asistentes. Una decisión que, de inmediato, sembró dudas en la organización de la jornada, pues suponía que la Cena iría detrás de la Hiniesta desde la salida de la Catedral hasta la Plaza del Cristo de Burgos. Se formaría un "tren", es decir, dos cofradías seguidas por un largo trayecto, una de las situaciones que el Consejo quiere evitar con la reordenación de la Semana Santa, de ahí que de inmediato avisara de que debía evaluar este cambio.

Los encuentros con la Hiniesta y la Cena han tenido lugar esta semana. Desde el Consejo no se ha querido adelantar ninguna decisión hasta que no se le comunicara a ambas hermandades. En una de estas reuniones, según ha podido conocer este periódico por fuentes de la institución cofradiera, se permitió a la Hiniesta el regreso aprobado por los hermanos, aunque con una pequeña modificación. Al llegar a la Plaza del Cristo de Burgos, en lugar de seguir directamente por la calle Doña María Coronel, el cortejo daría un pequeño rodeo por Santa Ángela de la Cruz y Dueñas hasta volver a Doña María Coronel para continuar desde allí con su recorrido habitual. La intención era dejar "un colchón de media hora" entre las dos cofradías para que no se solaparan a la vuelta. A la Cena también se le planteaba un leve cambio en el regreso, al que estaba dispuesta.

Tal propuesta ha sido rechazada por la Hiniesta, que a última hora de este sábado ha publicado un comunicado en el que defendía que -en contra de lo que "se ha sugerido en algunos medios"- el objetivo que se perseguía con la vuelta por la Alfalfa era entorpecer lo mínimo posible la salida de la cofradía del Amor, al tener que pasar por la Plaza de Jesús de la Pasión, a la espalda del Salvador. También defienden que, tras realizarse varias consultas al Consejo, en ningún momento esta entidad puso objeción alguna a dicha propuesta, de ahí la "sorpresa" cuando la institución comunicó la intención de estudiar tal decisión, refrendada por los hermanos en cabildo general.

El comunicado de la Hiniesta

En el escrito, la corporación de San Julián afirma que "el Consejo de Cofradías ha decidido rechazar el acuerdo del cabildo general de salida de nuestra hermandad e impondrá otro itinerario de vuelta diferente al aprobado". "Considerando lo anterior, nos parece una decisión incomprensible y reiteramos nuestro desacuerdo unánime con la misma, por ir contra la voluntad de nuestros hermanos", refiere el comunicado, en el que en ningún momento se alude a la propuesta formulada por el Consejo en la que se permite el regreso por la Alfalfa con el rodeo por delante del convento de la Hermanas de la Cruz.

La Hiniesta -que con dicho escrito da "por zanjado" este polémico asunto- advierte, no obstante, "del grave perjuicio que todo este proceso está provocando en las relaciones entre las hermandades y el propio Consejo de Cofradías". En este punto, según ha podido saber Diario de Sevilla, la corporación de San Julián no ha invitado ni al Consejo ni a las hermandades del Domingo de Ramos a la función de este domingo con la que se pone fin al septenario celebrado en honor de su Dolorosa. Una situación que recuerda a la vivida este invierno en el Gran Poder, cuando suspendió la jornada de convivencia con las cofradías de la Madrugada, como forma de hacer visible su malestar al obligar a esta corporación a ampliar su recorrido de vuelta por el Arenal.

De esta forma, según confirman fuentes del Consejo, el regreso de la Hiniesta y la Cena para el próximo Domingo de Ramos quedará igual que en 2022, por lo que la cofradía de San Julián, una vez que salga de Francos, discurrirá por la Plaza de Jesús de la Pasión, Lineros, Puente y Pellón, Plaza de la Encarnación e Imagen hasta llegar a la confluencia con Doña María Coronel.