Juan Miguel Vega: "Intentaré que todo el mundo salga el Domingo de Pasión loco por ver un paso"

Juan Miguel Vega tiene ese punto desenfadado que tanto explotó en los años en los que copresentó El llamador, el programa que marcó un antes y un después en la forma de hacer radio cofradiera, y que tan bien le va a actos que en teoría pudieran tener cierta rigidez o demasiado protocolo. Como su presentación como pregonero de la Semana Santa de Sevilla, que tuvo lugar la tarde de este sábado en la sede del Consejo de Cofradías. Desde luego, hay que tener arte para confesar en rueda de prensa que recibió la llamada cuando estaba viendo un partido del Manchester United, "que ha remontado".

Con esa voz inconfundible con la que se acostaban miles de niños sevillanos en las cuaresmas de los años noventa, o que cualquier persona ajena al mundo de las cofradías ha escuchado cientos de veces en Canal Sur Radio, la emisora que ahora dirige, el pregonero explicó que intentará dar lo mejor de sí para que la Semana Santa de 2024 tenga un "bello introito, a la altura de lo que es". Y espera que sea una Semana Santa "esplendorosa y con azahar, pues será en marzo". "Yo trataré de que todos ustedes salgan el Domingo de Pasión a la calle locos por ver un paso, como no puede ser de otra manera", apuntó el pregonero.

Vega llegó a la calle San Gregorio andando desde la Puerta de Jerez y fue recibido con un emocionante abrazo por el presidente del Consejo, Francisco Vélez, con algún que otro turista preguntando qué era aquello que unos fotógrafos estaban inmortalizando, con el resonar de fondo de las pezuñas del caballo de un coche de punto chocando contra los adoquines. Vélez le hizo luego una presentación estupenda. "Era una asignatura pendiente no sólo de la institución, sino de Sevilla. No era comprensible que Juan Miguel Vega no hubiera dado todavía el pregón, siendo además uno de los que mejor lo pueden hacer", apuntó Vélez, que luego destacó la calidad humana de Vega. "En toda su trayectoria profesional no ha molestado a nadie, ha sabido tener el equilibrio en lo que habla y dice. No podíamos pasar más tiempo sin que fuera el pregonero.

"Soy de los que piensan que las cosas llegan cuanto tienen que llegar, y cuando tienen que llegar es porque Dios lo quiere. Y por mi parte, simplemente agradecido por hacerme este encargo y estoy disfrutando este momento", replicó Vega. El pregonero confesó que le invaden "sentimientos muy distintos" en estos primeros momentos. "Por un lado, la emoción, el agradecimiento, la satisfacción, la felicidad... Por otro lado, la nostalgia de acordarme de muchas personas. Me acuerdo de mis padres, de entrañables compañeros, como Fernando Carrasco o Bernardo Castro, que habrían disfrutado mucho de estas cosas, de amigos y de tanta gente que ha quedado en el camino. Va a ir desde luego por ellos".

Sobre el momento en que recibió la llamada, el pregonero explicó que el protocolo ha cambiado desde los tiempos en los que él hacía prensa morada, pues le llamó el presidente del Consejo y no el secretario, como se hacía antes en la época en que aún no había teléfonos móviles. O al menos no estaban tan extendidos. "En ese momento tuve un cierto temblor de piernas, y un agradecimiento muy grande". Luego ya llegarían los mensajes de "Whatsapp en cascada y las llamadas", que contribuyeron a que viviera unos "momentos muy bonitos" y a que se sienta "muy orgulloso de ser sevillano y de pertenecer al mundo de las cofradías", que tanto bien aporta a la ciudad.

Vélez tomó de nuevo el micro para apuntar que Vega había sido elegido por aclamación y que no había ningún nombre que "hubiera quedado segundo o tercero", tratando de evitar cualquier chismorreo inevitable en el mundillo cofradiero.