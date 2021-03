Pedro Vázquez: “Veo necesario que la ROSS vuelva a grabar marchas procesionales”

El pianista y director musical Pedro Vázquez Marín (Sevilla, 1972) es director gerente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) desde el pasado mes de junio. En esta entrevista, repasa su vinculación con las cofradías sevillanas y su obra para ellas, escribió una misa para solista, coro y orquesta con motivo del 400 aniversario del Cristo del Calvario. Admite y ve necesario que la ROSS redoble la apuesta por la música procesional, por ejemplo, retomando la exitosa grabación de marchas.

–¿Cuál es su vinculación con las cofradías?

–Como la de muchos sevillanos, me viene de familia. Soy cofrade desde pequeño, de la Hermandad del Calvario de Sevilla, del Santo Entierro y la Hermandad del Huerto de Sanlúcar la Mayor.

–¿Qué opina de la música procesional?

–Hay de todo, hay verdaderas obras de arte y otra más comerciales con vistas al consumo. Me quedo con las de primer nivel escritas de manera muy seria y profunda, hasta el punto de poder ser interpretadas en cualquier sala de conciertos de nivel internacional.

–Háblenos de las obras que tiene escritas para las cofradías.

–Bueno, lo importante para mí en este sentido es la aportación que puedo hacer al patrimonio de mi hermandad. Compuse una Misa para solista, coro y orquesta para el 400 aniversario de la hechura de la talla del Cristo del Calvario, que tuve la oportunidad de interpretar en un acto solemne de la hermandad en la iglesia de la Magdalena con el arzobispo Juan José Asenjo. Además tengo algunos borradores de composiciones de marchas pero aún no he publicado ninguna y no sé si llegaré a hacerlo.

–¿Cree que alguna verá la luz?

–He hecho incursiones, pero como decía no he hecho público mis bocetos. Son pequeñas impresiones musicales de rincones sevillanos y de momentos que he vivido con alguna hermandad, algunas las incluí en la Misa al Cristo del Calvario y otras las he guardado para mí.

–¿Qué bandas destacaría?

–Contar con tantas bandas tiene una ventaja y es que cada una aporta un sonido diferente al de las demás. En esa diversidad está la riqueza de la Semana Santa de Sevilla, que podamos asociar un timbre con una imagen y un rincón que le dan un valor añadido a la música. Pero a menudo olvidamos el silencio y la música de capilla que son también timbres de nuestra Semana Santa, u otros sonidos de nuestra primavera como el rachear de las zapatillas de los costaleros o el crujido de la madera de un paso.

–Estas formaciones no profesionales pueden ser una gran cantera de músicos.

–De hecho, lo son y sin estas agrupaciones la afición al viento madera y viento metal no sería tan importante. Hay que destacar que estas bandas tienen también sus propias escuelas que logran captar la atención de estos jóvenes y es desde ahí donde muchas veces han dado el salto a la música profesional. Es muy importante la labor formativa que realizan en la ciudad. Llevan música a la calle continuamente y captan jóvenes que podrían estar en otros entornos. Les hacen crecer como personas y nos ayudan a disfrutar de la Semana Santa con su trabajo.

–¿Qué marchas le gustan?

–Me gusta en general la capacidad del sonido o la ausencia de este para evocar imágenes y sentimientos. Esa es la clave de la música. Desde el sonido del silencio para escuchar una saeta, hasta Soleá dame la mano, o Virgen del Valle que quizás sean las marchas que más me emocionan. Cuando no se puede estar en la calle, con la música basta cerrar los ojos e imaginar lo que podría estar ocurriendo.

–¿Y qué compositores?

–Siempre que hablo de compositores me gusta resaltar a los jóvenes que están desarrollando una carrera profesional que les puede ayudar dar el salto, si lo desean, al mundo sinfónico. Las bandas son buques escuela para estos ámbitos. Y lo mismo con directores que tienen la oportunidad de empezar a trabajar con bandas y luego dan ese salto al que hacía referencia.

–Cómo será ese gran concierto del 15 de marzo.

–Creo que los sevillanos necesitábamos un concierto de estas características. De hecho se han agotado las entradas y hemos tenido que ampliar al 16 de marzo otra función. Es una oportunidad que va a tener el público para ver y oír la Semana Santa, porque no debemos olvidar que nuestra semana mayor es el culmen de los sentidos donde te comes una torrija, hueles el incienso, escuchas el llanto, el rachear, la música, ves rincones como nunca los ves el resto del año y que te traen tantos recuerdos… también un color con la banda sonora de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Va a ser un gran espectáculo porque además no vamos a estar solos. Dirigirá la orquesta el maestro Alfonso Casado, acompañado de una representación de los Armaos de la Macarena, el saetero Manuel Cuevas… Sevilla y sus tradiciones resumidas en un concierto.

-¿Le gustaría que se hicieran más conciertos de este tipo en los próximos años?

–Lo que realmente deseo, y creo que desean todos los cofrades, es que podamos salir del concierto y meternos en una bulla en una calle de Sevilla. Asistir este tipo de conciertos en un teatro es un complemento perfecto a la experiencia en la calle. Llegará el momento de tener las dos experiencias, es cuestión de tener paciencia y prudencia y seguir las recomendaciones de las autoridades.

–La ROSS ha grabado un par de discos de marchas procesionales. ¿Ve con buenos ojos retomar esta iniciativa?

–Sí y además lo veo necesario. De los primeros fueron el de la Sinfónica de Londres y estaba claro que quien tiene que liderar este tipo de discos han de ser las orquestas españolas y andaluzas. Se trata de un repertorio de alto nivel que debe ser interpretado por nuestras orquestas, porque conocen mejor que ninguna el color, el rincón, la experiencia y dan las notas más allá de la pura corrección porque entienden para qué están pensadas cada una de ellas.