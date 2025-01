"Abran las puertas al corazón": El Cachorro y Roma en el horizonte

No es una cuenta atrás cualquiera. No es un año cualquiera. No es un acontecimiento cualquiera. En la calle Castilla se respira diferente desde que el reloj marcó la medianoche del 1 de enero. Y conforme avancen los días, avance la Cuaresma, avance la Semana Santa, avance la cofradía de vuelta por el puente, avance esa muerte que no acaba... Nos sentiremos más y más partícipes de un acontecimiento sin precedentes en la historia de la religiosidad de nuestra ciudad y de sus cofradías. Llegó 2025, el año en que el Cristo de la Expiración, si Dios quiere, procesionará por las calles de Roma.

Una utopía convertida en realidad. El Vaticano, el Santo Padre, llamando a las puertas de un minúsculo rincón del sur de Europa, una ermita que era paso de peregrinos, viajeros y vecinos más allá de las lindes de Triana, enclavada en el camino real que marchaba siempre al norte. Será a mediados de mayo cuando nuestros ojos se retiren la pátina de la ensoñación para contemplar al Cachorro en el corazón de la cristiandad, para acompañar a nuestro crucificado por la raíz del imperio más sonado de la humanidad.

La hermandad del Cachorro ha compartido en sus redes sociales un vídeo promocional de la estancia del Cachorro en la capital italiana, con motivo del Jubileo de las Cofradías enmarcado en el Año Jubilar. Una serie de instantáneas (debidas al objetivo de Luan Quishpe, Pio Andrea Peri, José Luis González y Fran Santiago) de los lugares más emblemáticos de Roma se van sucediendo: los museos vaticanos, la Plaza Venecia, el Coliseo, la Basílica de San Pedro, el Castillo de Sant'Angelo o, por supuesto, el panteón de Agrippa, en cuyo óculo se asoma fugazmente el rostro del crucificado de Ruiz Gijón. Todo ello acompañado de una serie de versos pronunciados por Carlos Herrera y Rafael González Serna en sus respectivos pregones de la Semana Santa: ¿Cómo retas a la vida siendo humano?/ ¿Cómo luchas si las fuerzas se te acaban?".

Además, por tal motivo, desde la fachada de la Basílica penden ya una serie de colgaduras con los colores corporativos de la cofradía y otras amarillas y blancas, distintivo pontificio. Puesta a punto para hacer historia.