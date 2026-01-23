Agenda cofradiera del cuarto fin de semana de enero en Sevilla

Como cada viernes, ofrecemos la relación completa de actos y cultos de índole cofradiera que se desarrollarán en Sevilla este próximo fin de semana. Avanza poco a poco el calendario y el tiempo ordinario se puebla progresivamente de cultos, anticipando la inminencia de una nueva Cuaresma. En clave procesional, el Niño Jesús de Praga del Santo Ángel recorrerá las calles del centro, y el Señor de la Oración volverá el domingo por la tarde tras la celebración del quinario en su honor. Asimismo, habrá besamanos y besapiés en San Bernardo, la Paz, la Cena y el Baratillo, que conmemora estos días el 75 aniversario de la bendición del Santísimo Cristo de la Misericordia. También se celebrará el cada vez más nutrido Vía Crucis del Señor de las Penas de San Roque en el interior del templo. Con carácter extraordinario, la Virgen de Montemayor visitará por primera vez San Pedro para presidir una misa en el contexto del II Encuentro de Hermandades Filiales.

Viernes

Cristo de la Corona. Solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Corona, en la parroquia del Sagrario, a partir de las 19:30. Predican don José Luis García de la Mata Calvo, canónigo archivero bibliotecario de la Catedral y vicario parroquial del Sagrario, y Manuel Cotrino Bautista, canónigo y Capellán Real de la Catedral, párroco del Sagrario y director espiritual de la hermandad.

Solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Corona, en la parroquia del Sagrario, a partir de las 19:30. Predican don José Luis García de la Mata Calvo, canónigo archivero bibliotecario de la Catedral y vicario parroquial del Sagrario, y Manuel Cotrino Bautista, canónigo y Capellán Real de la Catedral, párroco del Sagrario y director espiritual de la hermandad. Padre Pío. A las 19:40, rezo del Rosario y quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia con homilía a cargo de don Santiago César González Alba, párroco del Buen Pastor y San Juan de la Cruz y director espiritual de la hermandad.

A las 19:40, rezo del Rosario y quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia con homilía a cargo de don Santiago César González Alba, párroco del Buen Pastor y San Juan de la Cruz y director espiritual de la hermandad. La Estrella . Triduo en honor del Santísimo Sacramento del Altar, a partir de las 19:45. Preside fray Manuel Nunes, Delegado Diocesano de Juventud de Oporto.

. Triduo en honor del Santísimo Sacramento del Altar, a partir de las 19:45. Preside fray Manuel Nunes, Delegado Diocesano de Juventud de Oporto. San Benito . A las 20:15, solemne función a Nuestra Señora de la Encarnación presidida por el hermano y director espiritual don José Antonio Maya Díez, párroco de San Benito Abad.

. A las 20:15, solemne función a Nuestra Señora de la Encarnación presidida por el hermano y director espiritual don José Antonio Maya Díez, párroco de San Benito Abad. Montesión . A las 20:30, en la iglesia de San Martín, solemne quinario al Señor de la Oración, predicado por don Manuel García Valero, párroco de la Ascensión del Señor de Sevilla.

. A las 20:30, en la iglesia de San Martín, solemne quinario al Señor de la Oración, predicado por don Manuel García Valero, párroco de la Ascensión del Señor de Sevilla. Gran Poder. Santa misa solemne en honor de su Hermano Mayor perpetuo, el Beato Marcelo Spínola y Maestre. Predicará la eucaristía don Enrique Barrera Delgado, Director de la Casa Sacerdotal Santa Clara y Rector de la Iglesia Santa Clara de Sevilla.

Santa misa solemne en honor de su Hermano Mayor perpetuo, el Beato Marcelo Spínola y Maestre. Predicará la eucaristía don Enrique Barrera Delgado, Director de la Casa Sacerdotal Santa Clara y Rector de la Iglesia Santa Clara de Sevilla. Carmen (Santo Ángel). A las 20:00 horas solemne triduo al Milagroso Niño Jesús de Praga con predicación a cargo de los padres carmelitas del convento del Santo Ángel.

A las 20:00 horas solemne triduo al Milagroso Niño Jesús de Praga con predicación a cargo de los padres carmelitas del convento del Santo Ángel. Sacramental San Ildefonso . A las 20:00, misa solemne predicada por monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla. A las 20:45, exposición ayor del Santísimo Sacramento, adoración y acto de desagravio. A las 21:00 procesión claustral con S.D.M. bajo palio. Bendición y reserva.

. A las 20:00, misa solemne predicada por monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla. A las 20:45, exposición ayor del Santísimo Sacramento, adoración y acto de desagravio. A las 21:00 procesión claustral con S.D.M. bajo palio. Bendición y reserva. Mercantil. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, exposición “Ultra Qvid Faciam Tibi Post Hacec Fili Mi”, de la hermandad de San Esteban.

Sábado

Montemayor. Rosario presidido por Ntra. Sra. de Montemayor hasta la parroquia de San Pedro. Recorrido: Salida (9:30), Madre María de la Purísima, Regina, Jerónimo Hernández, Santa Ángela de la Cruz, entrada (10:30). Solemne eucaristía a las 11:00, presidida por don Antero Pascual, canónigo de la Catedral, párroco de San Pedro y director espiritual de la Hermandad. Traslado de regreso a la Iglesia de San Juan de la Palma a las 12:30 con el siguiente recorrido: Santa Ángela de la Cruz, Jerónimo Hernández, Plaza del Pozo Santo, Amparo, Madre María de la Purísima y entrada (14:30)

Rosario presidido por Ntra. Sra. de Montemayor hasta la parroquia de San Pedro. Recorrido: Salida (9:30), Madre María de la Purísima, Regina, Jerónimo Hernández, Santa Ángela de la Cruz, entrada (10:30). Solemne eucaristía a las 11:00, presidida por don Antero Pascual, canónigo de la Catedral, párroco de San Pedro y director espiritual de la Hermandad. Traslado de regreso a la Iglesia de San Juan de la Palma a las 12:30 con el siguiente recorrido: Santa Ángela de la Cruz, Jerónimo Hernández, Plaza del Pozo Santo, Amparo, Madre María de la Purísima y entrada (14:30) Carmen (Santo Ángel) . A las 17:30, solemne procesión presidida por el Milagroso Niño Jesús de Praga con el siguiente itinerario: Salida, Rioja, Velázquez, Pedro Caravaca, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Plaza del Salvador, Córdoba, Plaza Jesús de la Pasión, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, Chicarreros, Plaza de San Francisco, Sierpes, Jovellanos, Tetuán, Rioja y entrada sobre las 21:30. Acompaña la Agrupación Musical Santa María Magdalena, de Arahal.

. A las 17:30, solemne procesión presidida por el Milagroso Niño Jesús de Praga con el siguiente itinerario: Salida, Rioja, Velázquez, Pedro Caravaca, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Plaza del Salvador, Córdoba, Plaza Jesús de la Pasión, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, Chicarreros, Plaza de San Francisco, Sierpes, Jovellanos, Tetuán, Rioja y entrada sobre las 21:30. Acompaña la Agrupación Musical Santa María Magdalena, de Arahal. Cristo de la Corona . Solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Corona, en la parroquia del Sagrario, a partir de las 19:30. Predican don José Luis García de la Mata Calvo, canónigo archivero bibliotecario de la Catedral y vicario parroquial del Sagrario, y Manuel Cotrino Bautista, canónigo y Capellán Real de la Catedral, párroco del Sagrario y director espiritual de la hermandad.

. Solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Corona, en la parroquia del Sagrario, a partir de las 19:30. Predican don José Luis García de la Mata Calvo, canónigo archivero bibliotecario de la Catedral y vicario parroquial del Sagrario, y Manuel Cotrino Bautista, canónigo y Capellán Real de la Catedral, párroco del Sagrario y director espiritual de la hermandad. Padre Pío. A las 19:40, rezo del Rosario y quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia con homilía a cargo de don Santiago César González Alba, párroco del Buen Pastor y San Juan de la Cruz y director espiritual de la hermandad.

A las 19:40, rezo del Rosario y quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia con homilía a cargo de don Santiago César González Alba, párroco del Buen Pastor y San Juan de la Cruz y director espiritual de la hermandad. La Paz . De 17:00 a 20:00, besamanos a María Santísima de la Paz. A las 20:00 solemne función presidida por don Teodomiro Ortega Fernández, vicario parroquial de San Sebastián.

. De 17:00 a 20:00, besamanos a María Santísima de la Paz. A las 20:00 solemne función presidida por don Teodomiro Ortega Fernández, vicario parroquial de San Sebastián. La Estrella . Triduo en honor del Santísimo Sacramento del Altar, a partir de las 19:45. Preside fray Manuel Nunes, Delegado Diocesano de Juventud de Oporto.

. Triduo en honor del Santísimo Sacramento del Altar, a partir de las 19:45. Preside fray Manuel Nunes, Delegado Diocesano de Juventud de Oporto. San Roque. Solemne besapié al Nuestro Padre Jesús de las Penas.

Solemne besapié al Nuestro Padre Jesús de las Penas. Montesión . A las 20:30, en la iglesia de San Martín, solemne quinario al Señor de la Oración, predicado por don Manuel García Valero, párroco de la Ascensión del Señor de Sevilla.

. A las 20:30, en la iglesia de San Martín, solemne quinario al Señor de la Oración, predicado por don Manuel García Valero, párroco de la Ascensión del Señor de Sevilla. San Bernardo. A las 18:00, ofrenda floral de los niños a la Virgen. Durante el resto de la tarde, besamanos a la Virgen del Refugio.

A las 18:00, ofrenda floral de los niños a la Virgen. Durante el resto de la tarde, besamanos a la Virgen del Refugio. Mercantil . De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, exposición “Ultra Qvid Faciam Tibi Post Hacec Fili Mi”, de la hermandad de San Esteban.

. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, exposición “Ultra Qvid Faciam Tibi Post Hacec Fili Mi”, de la hermandad de San Esteban. Cristo de Burgos. Tras la misa de 20:00, solemne traslado del Santísimo Cristo de Burgos a su altar de quinario.

Tras la misa de 20:00, solemne traslado del Santísimo Cristo de Burgos a su altar de quinario. El Baratillo. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, besapiés al Santísimo Cristo de la Misericordia.

Domingo