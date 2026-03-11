Agenda cofradiera del miércoles 11 de marzo

Compartimos algunas de las citas imprescindibles del día de hoy

Altar de quinario de la hermandad de Los Gitanos
Altar de quinario de la hermandad de Los Gitanos

Alcanzamos ya el ecuador de la semana y compartimos todo lo que nos depara en el día de hoy en Sevilla en materia cofrade.

  • Pasión y Muerte. A las 20:00, solemne quinario al Cristo de Pasión y Muerte. Predica don José Luis García, vicario parroquial de San Clemente.
  • Dulce Nombre (Bellavista). A las 20:00, quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios. Preside don Manuel Carrasco, párroco de la localidad de Villanueva del Río y Minas.
  • La Macarena. A las 19:30, solemne septenario doloroso en honor a María Santísima de la Esperanza Macarena. Predicará don Eusebio López Rubio, sacerdote adscrito a la Basílica y director espiritual de la Hermandad de la Sagrada Mortaja.
  • La Esperanza de Triana. A las 20:00, en la parroquia de Santa Ana, septenario doloroso a Nuestra Señora de la Esperanza. Predicará don Marcelino Manzano Vilches, Canónigo de la Catedral y delegado diocesano de hermandades de la Archidiócesis.
  • Los Gitanos. A las 20:15, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud.
  • La Resurrección. Quinario a la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo a las 20:30. Preside y predica don Pablo Colón.
  • Santo Entierro. A las 21:00 en San Gregorio, ensayo del paso del Duelo.
  • Juncal. Solemne quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo en su Soledad, a las 19:00. Predicará don José Miguel Verdugo, párroco del Plantinar.
  • Sacramental del Sagrario. Triduo cuaresmal al Señor del Perdón predicado por don Francisco de Borja Medina, rector de la Basílica del Gran Poder.
  • Mercantil. De 17:00 a 21:00, taller de palmas rizadas en el patio de la sede del Círculo Mercantil.

También te puede interesar

Lo último

stats