Agenda cofradiera del miércoles 11 de marzo
Compartimos algunas de las citas imprescindibles del día de hoy
Alcanzamos ya el ecuador de la semana y compartimos todo lo que nos depara en el día de hoy en Sevilla en materia cofrade.
- Pasión y Muerte. A las 20:00, solemne quinario al Cristo de Pasión y Muerte. Predica don José Luis García, vicario parroquial de San Clemente.
- Dulce Nombre (Bellavista). A las 20:00, quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios. Preside don Manuel Carrasco, párroco de la localidad de Villanueva del Río y Minas.
- La Macarena. A las 19:30, solemne septenario doloroso en honor a María Santísima de la Esperanza Macarena. Predicará don Eusebio López Rubio, sacerdote adscrito a la Basílica y director espiritual de la Hermandad de la Sagrada Mortaja.
- La Esperanza de Triana. A las 20:00, en la parroquia de Santa Ana, septenario doloroso a Nuestra Señora de la Esperanza. Predicará don Marcelino Manzano Vilches, Canónigo de la Catedral y delegado diocesano de hermandades de la Archidiócesis.
- Los Gitanos. A las 20:15, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud.
- La Resurrección. Quinario a la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo a las 20:30. Preside y predica don Pablo Colón.
- Santo Entierro. A las 21:00 en San Gregorio, ensayo del paso del Duelo.
- Juncal. Solemne quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo en su Soledad, a las 19:00. Predicará don José Miguel Verdugo, párroco del Plantinar.
- Sacramental del Sagrario. Triduo cuaresmal al Señor del Perdón predicado por don Francisco de Borja Medina, rector de la Basílica del Gran Poder.
- Mercantil. De 17:00 a 21:00, taller de palmas rizadas en el patio de la sede del Círculo Mercantil.
También te puede interesar