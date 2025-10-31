Agenda cofradiera del primer fin de semana de noviembre en Sevilla

El calendario avanza de manera inexorable y nos asomamos ya a los estertores del almanaque. Sin embargo, todavía restan infinidad de momentos para paladearlos en clave cultual y cofradiera, y en estos próximos días la ciudad se viste de una de sus conmemoraciones más especiales: el 1 de noviembre, que en esta ocasión contará con un carácter glorioso. La Esperanza de Triana regresará a la capilla de los Marineros desde la Catedral de Sevilla tras culminar la Misión de la Esperanza. Lo hará en el paso de la Purísima Concepción de la Algaba, rememorando estampas de otros tiempos.

En cuanto al culto ordinario, varias citas se nos antojan imprescindibles, en especial para el día 1: salen los Rosarios de Santa Catalina y San Vicente y la Virgen del Rosario de Montesión en su tradicional rosario de la aurora. No se pierdan los besamanos del Amparo, la Reina de Todos los Santos y el Cristo de la Paz de los Humeros. Se avecina un tiempo distinto...

Viernes

La Estrella . A las 20:00, función solemne con motivo del XXVI Aniversario de la Coronación Canónica de María Santísima de la Estrella predicada por don Francisco Moreno Aldea, párroco de la Anunciación de Nuestra Señora y Juan XXIII.

. A las 20:00, solemne novena a Nuestra Señora Reina de Todos los Santos predicada por don Pablo Colón Perales, vicario parroquial de Santa Cruz. Divina Pastora (Santa Marina). De 18:00 a 21:00, en la capilla de la calle Amparo, exposición "Ad Caeli Reginam" con los estrenos de la coronación canónica.

Sábado

La Esperanza de Triana. Solemne función de la Misión y conmemoración del LXXV aniversario del Dogma de la Asunción de la Virgen a los cielos, a las 11 horas, presidida por el arzobispo José Ángel Saiz Meneses. Traslado a la capilla de los Marineros, a las 16 horas, con visita a la Real Parroquia de Señora Santa Ana. Recorrido: Salida de la catedral a las 16:00 horas por la Puerta de San Miguel, recorriendo la Avenida de la Constitución, Plaza Nueva (andén del Ayuntamiento, donde la Santísima Virgen será recibida por la corporación municipal), Tetuán, Rioja, visita al Convento del Santo Ángel, Plaza de la Magdalena, San Pablo, visita a la Real Parroquia de Santa María Magdalena, Puerta de Triana, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, visita a la Hermandad del Carmen en su capilla, Plaza del Altozano, San Jorge, Antillano Campos, Pagés del Corro, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella en su capilla, Rodrigo de Triana, Fabié, Pureza y entrada en la Capilla a las 1:00 h

. De 18:00 a 21:00, besamanos a Nuestra Señora del Amparo culminando con el rezo del Santo Rosario por la paz y los cristianos perseguidos. Rocío (Triana). Peregrinación a la aldea del Rocío celebrando a las 11:00 horas santa misa y a continuación Salve solemne. Al finalizar el día, a las 17:00 horas rezo del Santo Rosario y canto de la Salve como despedida.

Peregrinación a la aldea del Rocío celebrando a las 11:00 horas santa misa y a continuación Salve solemne. Al finalizar el día, a las 17:00 horas rezo del Santo Rosario y canto de la Salve como despedida. Carmen (Santa Catalina). A las 18,30 horas, salida procesional de la Virgen del Rosario. Ira por: Santa Catalina, Plaza Ponce de León, Santiago, Cardenal Cervantes, Plaza de San Leandro, Alhóndiga, Almirante Apodaca, Doña María Coronel, Bustos Tavera, Plaza de los Terceros, Sol, Plaza de San Román, Matahacas, Puerta Osario, Jáuregui, Plaza Padre Jerónimo de Córdoba, Plaza Ponce de León, Santa Catalina y entrada sobre las 22,30 horas).

A las 18,30 horas, salida procesional de la Virgen del Rosario. Ira por: Santa Catalina, Plaza Ponce de León, Santiago, Cardenal Cervantes, Plaza de San Leandro, Alhóndiga, Almirante Apodaca, Doña María Coronel, Bustos Tavera, Plaza de los Terceros, Sol, Plaza de San Román, Matahacas, Puerta Osario, Jáuregui, Plaza Padre Jerónimo de Córdoba, Plaza Ponce de León, Santa Catalina y entrada sobre las 22,30 horas). Rocío (Macarena). De 10:00 a 19:00, ininterrumpidamente en el patio de la sede de la Fundación Cajasol, entrando por la plaza de San Francisco, mercadillo solidario a favor de las obras asistenciales de la Hermandad.

Domingo